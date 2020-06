“Han sido tres largos años de lucha”, dice beneficiaria de DACA

Cuando el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) apareció en 2012, la madre de Leticia Herrera Méndez se apresuró a preparar los papeles para que su hija se convirtiera en beneficiaria.

Lo logró. Leticia terminó sus estudios de preparatoria, consiguió una beca para cursar la universidad y con el respaldo del DACA pudo también trabajar.

“Pero desde 2017 el presidente Trump nos puso en una situación difícil, estos tres años han sido largos, han sido de lucha, de cansancio, de momentos de llorar, nos afecta en nuestra salud mental, hemos estado como en un sube y baja de emociones”, expresó Leticia.

Esta joven se graduó en junio de 2019, es socióloga. Sus padres la llevaron a California en 2005, cuando tenía ocho años. Con el trabajo en el campo que sus padres realizan, Leticia pudo tener estudios y en 2012, con la aparición del DACA, la familia tuvo un respiro para seguir adelante.

Recién la Corte Suprema de Estados Unidos detuvo el intento del presidente Donald Trump por poner fin al DACA, un programa que fue creado en 2012 por Barack Obama.

“Cuando el DACA salió fue una esperanza. Yo iba todavía en la preparatoria, tenía 15 años, así que mi mamá fue la que organizó todos los papeles. Fue una esperanza para mí y para mi hermana mayor, que también era del DACA. Cuando me gradué de la preparatoria, pude obtener una beca que se llama Dream US, que me ayudó a pagar mis estudios universitarios”, relató Leticia.

En entrevista, la joven de 23 años recordó que desde 2017, cuando Donald Trump anunció que buscaría acabar con el programa, las cosas cambiaron.

Leticia señaló que tras el fallo de la Suprema Corte, lo primero que pensó fue lo lejos que se llegó como comunidad dreamer.

“Sí fue una sorpresa para mí. Muchos dreamers nos estábamos esperando lo peor, me tomó a mí y a mis amigas por sorpresa y fue como un alivio, más que nada, me alegró mucho más que nuevas personas puedan aplicar para el DACA y puedan tener esa tranquilidad”, relató.

Lo que sigue, consideró, es luchar para lograr una reforma migratoria y evitar las afectaciones que se han querido hacer a los migrantes en los últimos años.