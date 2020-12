"Hace lo que puede con lo que tiene"; Science publica perfil crítico de López-Gatell

La revista estadounidense especializada en temas científicos, Science, publicó el pasado miércoles un artículo escrito por Rodrigo Pérez Ortega, titulado "El zar del coronavirus de México enfrenta críticas por el aumento de Covid-19", en donde se habla críticamente del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

El artículo destaca el modelo Centinela, el cual se implementó al principio de la pandemia. Se menciona que dicho modelo fue diseñado originalmente para los brotes de influenza.

"En contraste con las pruebas masivas y los esfuerzos de rastreo de contactos en muchos otros países, el sistema se basa en una pequeña muestra estratégica de pruebas a nivel nacional, que luego se utilizan para predecir la propagación de una enfermedad", se explica.

También lee: ¿Qué es y cómo opera el modelo de vigilancia centinela para el Covid-19?

La confianza de López-Gatell en el modelo centinela lo llevó a pronosticar el pico de la pandemia el 8 de mayo, con un máximo de cuatro mil 500 casos diarios. Sin embargo, los casos diarios siguieron aumentando después de esta fecha y han alcanzado un máximo de 9 mil 556 el tres de agosto. Hasta ahora, las muertes rebasan los 110 mil, casi el doble de peor de los casos originales de dicho modelo, dice el artículo.

Otro punto importante que se toca en el artículo de Science fue una declaración del médico de enfermedades infecciosas y exzar de México durante la propagación de la influenza H1N1, Alejandro Macías, quien consideró que la escasez de fondos fue la razón verdadera por la que se limitaron tanto las pruebas.

Macías declaró que López-Gatell “quedó atrapado en un sistema en el que el InDRE no tenía suficientes recursos ni todo el dinero que se iba a necesitar para las pruebas”.

También lee: Si algún día me pongo el cubrebocas, sería por respeto a la gente: AMLO

Otro de los temas polémicos que retoma el artículo sobre el subsecretario, es su postura referente a los cubrebocas. Alejandro Macías, se menciona en el artículo, piensa que estas declaraciones de López-Gatell han estado influenciadas por su jefe, el presidente López Obrador, quien se niega a usar en público el cubrebocas.

También lee: Los polémicos NO de Hugo López-Gatell en la pandemia de Covid-19

En contraparte a estas dificultades que ha tenido López-Gatell, también se mencionan algunas victorias en el artículo de la revista especializada.

Se dice en éste que el sistema de Salud en México contrató a más de 47 mil personas en algunos meses y se triplicó el número de camas de cuidados intensivos con ventiladores.

El médico de enfermedades infecciosas Gustavo Reyes Terán, quien dirige los Institutos Nacionales de Salud del país y su red de hospitales afiliados, dijo para el artículo que los hospitales e institutos a su cargo no se desbordaron, gracias a la labor de López-Gatell.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Rodrigo Pérez consideró que pese a todas las criticas recibidas por el subsecretario López-Gatell, nunca ha habido un científico en México que resista tanto los señalamientos.

También lee: México aprueba la vacuna de Pfizer contra Covid para uso de emergencia

"No cualquiera se sienta todos los días a las 7 a explicar temas técnicos con tanta paciencia", dijo.

Sin embargo, lamentó que con la administración del presidente López Obrador no se le haya dado más dinero al sector salud, pese a las constantes denuncias del propio Gatell sobre un déficit de personal y de instalaciones para atender una emergencia de este tipo.

"Con López Obrador no se le ha dado un peso más e incluso en la pandemia el plan de austeridad siguió (...) Queda claro que López Obrador no se quiso endeudar para hacerle frente a la pandemia y esa no fue estrategia de López-Gatell. Él está haciendo lo que puede con lo que tiene", consideró.

Eso, en suma de las conmorbilidades y la precarización del sistema de salud en el país, Pérez Ortega, estima y valora que el subsecretario haga lo que pueda con los recursos que se le han dado.

Sin embargo, contrastó, hay cosas que sí se le pueden reclamar al subsecretario que, pese a una probable falta de recursos, no ha ampliado la aplicación de pruebas de Covid-19 en el país.

"No puedes tener un panorama general de la pandemia si no la conoces. Y la única forma es haciendo más pruebas", sentenció.

maf/jabf