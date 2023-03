Gustavo de Hoyos va por la Presidencia: “Estamos hasta la madre de los políticos; son unos incompetentes”

Como lo adelantó este lunes la columna Bajo Reserva, Gustavo de Hoyos se destapó este lunes como aspirante presidencial ciudadano para el 2024, y dijo que “los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos, pues sexenio tras sexenio nos han demostrado que son unos incompetentes”.

A través de un video, el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que sí quiere ser abanderado presidencial, se dijo listo y con la intención de encabezar este esfuerzo.

“Soy Gustavo de Hoyos, orgullosamente norteño y fronterizo, no vivo de la política y así como en mis negocios y mi vida privada, me gusta ser claro y directo: ¡Yo estoy listo y me apunto! Yo quiero encabezar ese esfuerzo”.

Políticos tienen otras prioridades

En el video de menos de un minuto que ya circula en redes sociales dijo que los políticos tienen otras prioridades más importantes que los ciudadanos.

Por lo que, se cuestionó qué pasaría si uno de nosotros se levanta y toma las riendas de este país, alguien que no esté podrido de poder.

“¿Qué pasaría si uno de nosotros se levanta para tomar las riendas de este país? Alguien que sienta lo mismo que nosotros. A mí me preocupa mi familia, mi trabajo y mi país… tengo la misma sangre que tú, alguien que no está podrido del poder”, explica en el video.

Este lunes, la columna Bajo Reserva adelantó esta aspiración y se mencionó que Gustavo de Hoyos, renunciará a [email protected], y a Sí por México, a los consejos de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial para recorrer el país y presentar sus propuestas.



Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos. ¿Qué pasaría si UNO DE NOSOTROS, alguien que no está podrido por el poder, se levanta para tomar las riendas de este país? Hoy lo digo claro y directo: Quiero encabezar ese esfuerzo #YaNosToca pic.twitter.com/gJ8K24ipuK — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) March 13, 2023

¿Cuáles son las propuestas de De Hoyos?

El recién destapado aspirante presidencial ciudadano, Gustavo de Hoyos lanzó varios videos en redes sociales donde hace varias propuestas para sustentar su intención para el 2024, entre las que se encuentran: la pena de muerte, la cadena perpetua y un esquema como el de El Salvador con la que se está acabando con las maras, para terminar con los feminicidas, violadores y agresores de parejas.

“Combatir a la delincuencia de manera radical para recuperar la tranquilidad de nuestras familias: tenemos que evaluar todas las opciones, incluida la pena de muerte, la cadena perpetua y la extradición automática y desde luego la cooperación total entre nosotros y los americanos, ´yo me voy a sentar a negociar con Biden y no con la mamá del Chapo´”.

También propone que el gobierno les pague a los mexicanos atención médica, en clínicas públicas o privadas, como ellos quieran.

“Servicios de salud y educación de calidad para todos los mexicanos: que tú puedas elegir escuela o clínica pública o privada la que necesites pagada por el gobierno. Hoy tus impuestos se gasta en puros caprichos”, dijo Gustavo de Hoyos.

Asimismo, propone un nuevo acuerdo para la frontera son límites para la inversión: que juntos hagamos más negocios y que haya chamba para todos. Así como “Tumbar el muro y que podamos ir y venir de un país a otro sin ninguna restricción”.

“Es tiempo de acabar con los feminicidios y los violadores y con las parejas violentas, que nuestras hijas, esposas y madres caminen sin miedo, son la misma fuerza que se está usando en El Salvador para acabar con las maras”, explicó.



Me preocupa mi familia, mi trabajo, mi país… tengo la misma sangre que tú. Nos quieren hacer pensar que nos tenemos que conformar con la mediocridad de los políticos de siempre, pero podemos estar mejor. México necesita propuestas DRÁSTICAS, te comparto algunas #YaNosToca pic.twitter.com/sfeIoLi1Pr — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) March 13, 2023

