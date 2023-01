Gustavo de Hoyos: candidaturas deben incluir a la sociedad civil

El expresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL que están dadas las condiciones para que México tenga una nueva alternancia en 2024; sin embargo, Morena y sus aliados “le van a pasar por encima” a la coalición Va por México si no participa en alianza con la sociedad civil en la elección presidencial.

Luego de que cuestionó que PAN, PRI y PRD anunciaron que competirán de nuevo juntos en las elecciones locales de Coahuila y el Estado de México este 2023, y la presidencial en 2024, pero no convocaron a las asociaciones civiles para que les ayudaran a unirse, De Hoyos Walther señaló que los tres partidos muestran interés e iniciaron reuniones con los líderes nacionales de esos partidos políticos.

Tras detallar que ayer se reunió con Alejandro Moreno, del PRI, se acercará a Jesús Zambrano, presidente del PRD, esta semana, y el próximo lunes lo hará con Marko Cortés, dirigente del PAN, añadió que si la alianza se tiene que organizar de otra manera “para que quepa MC”, deben hacerlo.

Entre las condiciones que plantea para integrarse a Va por México están que la sociedad civil tenga mano en la definición del proceso para escoger candidaturas y que haya más competidores apartidistas.

¿Qué opinó el líder nacional del PRI sobre la propuesta de que la sociedad civil tenga mano para designar candidaturas?

—Es una primera reunión para explicar nuestras demandas, vamos a tener que reunirnos muchas veces más para ponernos de acuerdo, pero encontré receptividad, no podría decir que hay un compromiso en este momento para transitar en la ruta que estamos planteando desde la sociedad civil.

No vamos a darles un voto de confianza si no hay esta apertura, pero estamos listos para explorar los caminos.

¿Va por México puede ganar la Presidencia de la República en 2024?

—Solos no les alcanza, si se mantienen solos, el oficialismo con sus recursos, con sus trampas, les va a pasar por encima, necesitan el músculo ciudadano, y yo creo que vamos a lograr transmitirles la convicción de que se tienen que abrir en serio.

El escenario de Coahuila, con la alianza oficialista participando por separado, ¿podría pasar en 2024?

—Esta atomización, esta balcanización del oficialismo es producto de que han traicionado todos sus ideales, han abandonado la tutela de los intereses de la población, y están enfrascados en la lucha por el poder. Creo que lo que está pasando en Coahuila va a ser el prólogo de lo que puede pasar incluso en el ámbito federal.

¿Va por México debe acercarse a MC?

—Nos falta decidirnos a ir juntos abiertamente, yo creo que en los hechos, en lo que cuenta más allá de los raspones en el camino, en lo esencial, ahí ha estado, por eso es que seguimos platicando con ellos. Nos falta agruparnos bajo un gran paraguas y si la nueva coalición se tiene que armar de otra manera, tiene que tener otra organización para que quepa Movimiento Ciudadano, creo que hay que hacerlo. Me parece que si entendemos el mensaje de la calle, que es: “Vayan unidos”, seguramente vamos a lograr que MC acompañe esta coalición.

¿Participará como candidato en la elección presidencial de 2024?

—Estoy en la decisión absoluta, irrevocable, de aportar para lograr la alternancia en 2024 y para aportar todo lo que esté a mi alcance para lograr que haya una oposición competitiva que vaya de la mano de la sociedad. La posibilidad de participar como candidato, ni la descarto ni es para mí un irreductible. Si me toca participar en una candidatura, no es una condición de ninguna manera, no es una determinación tampoco, y debo decir que esta reiteración de preguntas, este clamor casi, a dónde voy, por “aviéntate”, “participa”, me ha colocado en una posición de reflexión sobre si es el lugar en donde debo aportar.

Lo que sí te puedo decir, de manera contundente, inequívoca, que voy a estar ahí, listo para sumar, y listo para aportar a la oposición.

¿Usted ve a alguien más de la sociedad civil que podría participar?

—Veo un gran talento en la sociedad civil y, sobre todo, hago énfasis, son no sólo para la Presidencia, que es en donde a veces uno centra toda la visión, veo muchas personas líderes de causas que podrían aportar mucho siendo legisladores, alcaldes o gobernadores.

Sí creo que en el proceso de definición de la candidatura presidencial de la oposición tienen que participar perfiles de la sociedad civil, personas que no participen en la política partidaria, es una condición de legitimidad del proceso. Cómo no reconocer a perfiles que van desde José Woldenberg hasta Manuel Clouthier.

¿Qué pasaría si Va por México no acepta la participación ciudadana?

—Me parece que quedarían chiquitos en el compromiso que deben asumir frente a la historia los partidos políticos. Creo que están dadas todas las condiciones para que México tenga una nueva alternancia en 2024, pero también para que haya nuevas mayorías en el Congreso. En eso voy a trabajar para que tengamos gran pluralidad en ambas Cámaras, para que, independientemente de quién gane la Presidencia, los defectos que tiene el régimen puedan ser controlados en este sistema de contrapesos, por una mayoría distinta en el Congreso.

Tenemos que hablar sin miedo, exigir sin recato, decirles a los partidos que nos han quedado a deber, y que sí pueden ganar nuestra confianza, pero para ello tienen que actuar con generosidad y con altura de miras en la política.