La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei señaló que no ve posible la desaparición del Instituto, el cual afirmó que es necesario para el país.

"Yo creo que este país siempre va a necesitar tener un Instituto Nacional Electoral. A partir de la existencia del IFE en 1990, creo que ya no podemos retroceder en esa materia", sostuvo.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre la propuesta de desaparición de órganos autónomos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lee también INE aprueba tres sedes para debates presidenciales; serán obligatorios para candidatos

Afirmó que el hecho de que una institución autónoma organice las elecciones es algo que ya es consustancial al gobierno mexicano.

Por otra parte, dijo que no en caso de que alguna candidata o candidato no asista a los debates presidenciales, podría abrirse un procedimiento de revisión de actuación, pero no está establecida una sanción.

Lee también Desalojan a personal del INE por incienso prendido en oficina que activó alerta de incendio

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/rcr