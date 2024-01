Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), celebró que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictó sentencia a favor de México, en su demanda contra empresas fabricantes de armas.

La canciller Bárcena indicó que el asunto regresa a primera instancia para la revisión del fondo del asunto.

"Gran noticia!!", expresó la titular de la SRE en redes sociales.

Recientemente, en el marco de la demanda presentada por México contra vendedoras de armas de fuego en Estados Unidos, cuyas prácticas comerciales facilitan el tráfico de esos productos a nuestro país, la Corte de Distrito para Arizona señaló el 22 de febrero de 2024 como fecha de audiencia para presentar alegatos orales.

La SRE indicó en su momento que la jueza Cindy Jorgenson se excusó de conocer el caso y canceló la audiencia originalmente programada para el 28 de agosto de 2023.

Posteriormente, el asunto fue reasignado a la jueza Rosemary Márquez, quien fue designada en el cargo en 2014 por el entonces presidente de ese país, Barack Obama.

Adicionalmente, conforme a la práctica de litigio en Estados Unidos, la Corte solicitó a las diversas partes información que deberán aportar con antelación a la audiencia, incluyendo una propuesta de calendario procesal y de la forma en las partes deberán exhibir y revelar su material probatorio (discovery).

"Este requerimiento refleja un profundo interés de la jueza Márquez en realizar un análisis exhaustivo del asunto, lo cual confirma la seriedad y transcendencia del caso", indicó la SRE.

La demanda fue presentada en agosto de 2022 contra las empresas Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); SNG Tactical, LLC (Tucson); Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix); Sprague's Sports, INC. (Yuma).

Según datos de trazabilidad, estas tiendas suministran habitualmente armas de alto poder a organizaciones criminales en México.

Esta es la segunda demanda de México en contra de actores de la cadena de comercio de armas.

La primera se presentó en Boston en 2021 contra empresas fabricantes y distribuidoras estadounidenses.

El excanciller, Marcelo Ebrard, también festejó y felicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en especial al Consultor Jurídico Alejandro Celorio; además publicó el fallo a favor de México.

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dió la razón a Mexico en la demanda que presentamos contra la industria de armamento en 2021. Felicitaciones a la SRE, especialmente al Consultor Jurídico Alejandro Celorio. Es un gran paso !!!!! pic.twitter.com/GoH1NivDzl — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 22, 2024

Alejandro Celorio, consultor jurídico de la SRE, expresó que “dolorosamente, este esfuerzo no logrará devolvernos a las personas fallecidas o sanar las heridas”.

“Lo que se logra es avanzar en la rendición de cuentas de quienes comercian con negligencia armas de fuego que vulneran la paz y la seguridad de nuestro país”, señaló Celorio en redes sociales.

“Profundo reconocimiento a las mujeres y hombres que trabajan en esta acción en defensa de las personas mexicanas y por un mejor futuro para nuestro país. No más tráfico de armas”, añadió.

