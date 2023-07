El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador transferirá a los gobiernos de los estados 13 mil millones de pesos –en una primera etapa- para el mejoramiento de la infraestructura de salud, carreteras y educación.

Así lo informó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño (Morena), al término de una reunión de más de tres horas con el titular del Ejecutivo en Palacio Nacional a la cual asistieron 22 gobernadores de Morena y aliados.

En el encuentro, dijo, se hizo una revisión del estatus de toda la infraestructura de salud, particularmente la que está pendiente de conclusión.

“Ahí la decisión, disposición del presidente de transferir los recursos para la ejecución de esas obras en los estados, lo cual va a dinamizar mucho el proceso burocrático. Se habló también de una decisión similar para la construcción de caminos pendientes en algunos estados, y finalmente el proceso para la distribución de libros de texto”.

Explicó que para el tema de salud, en esta primera etapa, se prevé una cifra superior a los 11 mil millones de pesos; mientras que en el caso de las carreteras, es una cifra de 2 mil millones de pesos.

Señaló que el objetivo es evitar todos los recovecos burocráticos sin dejar de cumplir con la responsabilidad administrativa.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, dijo que en el caso de la distribución de libros de texto gratuitos con los nuevos contenidos ya comenzó la entrega de los niveles preescolar y primaria y para agosto los de secundaria

“En preescolar y primaria creo que son 52 millones, secundarias son 54 millones, si no es exacto, no me echen la culpa porque no crean, son los datos que nos dieron ahí”.

Con información de Pedro Villa y Caña

