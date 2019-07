Gobierno no planeó conformación de la Guardia Nacional: PAN

CDMX.- El coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, acusó al gobierno federal de tener el tiempo suficiente y, a pesar de eso, no planear la conformación de la Guardia Nacional e informar sobre el proceso a los elementos de la Policía Federal.

Romero Hicks aseguró que aunque, en la reforma constitucional se especificó el tiempo suficiente para explicar a los policías federales las implicaciones en su sueldo, prestaciones, adscripción y rangos, de su traslado a la Guardia Nacional, no se hizo.

En una comunicación oficial, el líder panista pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconocer “que no se tomó la molestia de explicar claramente a los policías federales lo que significaba su traslado a la Guardia Nacional”.

“Por eso calificamos que este proceso de incorporación de los elementos de la Policía Federal ha sido una sucesión de errores. Y falta ver todavía más, pues hasta ahora solamente están desplegados 60 mil elementos en todo el país y se necesitan 80 mil adicionales para alcanzar la meta planteada por el gobierno”, advirtió.

Romero Hicks añadió que el tiempo en que la Guardia Nacional debería estar, por completo, en operación, se acerca, que “el margen de maniobra se agota”, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador solo descalifica a la Policía Federal, institución que desparecerá.

“No vemos un mínimo de humildad en el Presidente de la República, pues todos los días y en cualquier oportunidad que tiene para referirse a este asunto, argumenta para denostar a [la Policía Federal].

“Una y otra vez recurre a la retórica al descalificar a la corporación, no le cuesta nada mostrar un poco de respeto hacia los policías federales, no le cuesta nada dejar de decir que todos son corruptos, no había razón para decir que todos están echados a perder”, señaló.