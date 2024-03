Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue espiada desde su juventud por la temida Dirección Federal de Seguridad (DFS), hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la cual siguió con detalles prácticamente todas sus actividades: desde viajes a países comunistas, su paso por organizaciones políticas y sociales, así como sus intervenciones en estas.

Sin embargo, eso no es todo. En fichas de reportes de la DFS, que hasta el día de hoy permanecían inéditas y a las cuales tuvo acceso en exclusiva EL UNIVERSAL, se detallan que no sólo se espiaron las actividades de la hoy ministra, sino también las de sus padres, y de sus hermanos, entre ellos, Martí Batres, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, de quien incluso detallan una detención y maltrato por parte de policía del entonces Distrito Federal.

Viaje a la URSS

En el primer reporte que se elaboró de quien algunos llaman “la ministra del pueblo”, es la ficha marcada con el folio 009-017-005 fechada el 13 de agosto de 1981, en la que se afirma que Lenia Batres Guadarrama, con entonces 12 años, llegó a la Ciudad de México procedente de la entonces URSS por la aerolínea Aeroflot y en donde incluso se detalló su número de pasaporte.

Guadarrama, Lenia B. México. Llegó por Aeroflot en la ruta Rusia-Cuba-México, pasaporte ordinario XXXX, se lee en una pequeña tarjeta elaborada en una máquina de escribir y cuyo color amarillo se comienza a perder por el paso del tiempo.

Cuatro años después, en un reporte del 10 de abril de 1985, la DFS señaló a Lenia Batres y a sus hermanos Viétnika y Martí como militantes del Partido de la Revolución Socialista (PRS); mientras que a sus padres —Cuauhtémoc Batres y Rosario Guadarrama— los clasificó como integrantes de la CNTE.

En otro reporte fechado el 3 de junio de 1985 en Irapuato, Guanajuato, se indica que en una discoteca se efectuó una reunión entre militantes del PRS en donde además de Lenia, estuvieron sus hermanos Martí y Viétnika, así como sus padres.

Destaca que en ese encuentro, se afirma, estuvieron René Bejarano y su esposa Dolores Padierna.

“Durante el primer día se discutió sobre la situación de la izquierda nacional en estos momentos, señalando que no se encuentra en condiciones de responder a las necesidades del país, siendo necesario empezar a construir el Partido Revolucionario que aglutine a las masas, aunque se dijo que no habrá cambios en la vida fundamental del país sin que se dé la unidad de la izquierda, la cual no se unificará por carecer de una línea política que guía a las masas”, destacó el documento.

Intervenciones

En otro reporte fechado el 23 de septiembre de ese mismo año, tras el sismo que sacudió la Ciudad de México, y bajo el título Partido de la Revolución Socialista en el DF, se menciona que Lenia Batres comunicó a sus compañeros parte de las resoluciones de una asamblea para la realización del Congreso Constitutivo del PRS.

“Lenia Batres Guadarrama, miembro del Comité Preparatorio de este partido, comunicó que una de las resoluciones más importantes de la Asamblea Nacional efectuada en días pasados en Atotonilco, Jalisco, fue la de posponer la realización del Congreso Constitutivo del partido para que este se lleve a cabo a medianos del mes de diciembre de año en curso”.

En otra ficha de espionaje sobre Lenia Batres, se detalla que el 4 de noviembre de 1985 asistió, junto con su hermano Martí, a un evento que tuvo el objetivo de reunir fondos en beneficio del PRS.

Detención de Martí

Pero Lenia Batres no fue la única integrante de su familia de la que la DFS elaboró fichas particulares: la entonces agencia de espionaje del Estado mexicano también elaboró varios reportes de la intensa actividad política de su hermano Martí Batres Guadarrama, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

La ficha 009-046-010 fechada el 11 de octubre de 1983 indica que en la Cámara de Diputados, un legislador del PSUM denunció casos de detenciones ilegales a militantes de la izquierda, entre ellos el del entonces joven Martí Batres, y de quien se afirmó había sido maltratado por elementos policiales del entonces Distrito Federal.

“Puso como ejemplo la detención de Martí Batres Guadarrama y dos miembros más del PMT, maltratados por la policía, pidiendo que el asunto fuera turnado a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas del DF”.

Además, en el fichero 32, del cajón 7, la ficha F32_C7_1172 indica que Martí Batres participó en 1985 en los trabajos de la Asamblea Nacional del Consejo Nacional de la Dirección Preparatoria del PRS y en donde informó que no se había conseguido otro local para llevar a cabo la reunión.

“Expresó que dicho acto no puede ser pospuesto nuevamente, ya que esto se tomaría como una falta de seriedad”.

Pero también aparte, en el expediente con clave 40-1-68, la Dirección Federal de Seguridad, Cuauhtémoc Batres Palacios, padre de la ministra del Máximo Tribunal del país, fue catalogado como un profesor comunista.