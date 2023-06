El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que en 2021, el gobernador de Michoacán, Alfredo Bedolla, en ese entonces recién electo, pagó el adeudo de salarios de más de 28 mil maestros del estado, con recursos que consiguió por un crédito a corto plazo, y no fue con recursos extraordinarios del gobierno, como se dijo en su momento, porque no “tenían disponibilidad”.

Durante el Consejo Económico y Social de Michoacán, el funcionario federal detalló que se reunió con el mandatario estatal, en septiembre de 2021, y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero no le dieron recursos para saldar el adeudo.

“Una noche antes de tomar posesión, nos reunimos con Alfredo y las autoridades de la Secretaría de Educación, y ahí le tuvimos que dar la mala noticia, de que aunque quisiéramos, no teníamos disponibilidad de recursos para que pudiese cubrir la nómina de los maestros”, comentó.

Por lo que el gobernador Bedolla solicitó un crédito a corto plazo y comprometió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a pagarlo con las participaciones federales.

“Le dijo al subsecretario de Hacienda, yo sabía que no me iban a dar el recurso de inmediato. Voy a solicitar un crédito a corto plazo, lo único que necesito es que me ayuden con un oficio avalando que esa deuda se pagará a costa de las participaciones por venir”, detalló Adán Augusto López.

No obstante, el 8 de septiembre de 2021, el gobernador Alfredo Ramírez aseguró en un comunicado: hoy logramos un acuerdo con el Gobierno de México para que Michoacán obtenga más de 3 mil millones de pesos en recursos extraordinarios, con lo que se podrá garantizar el pago de salarios a las y los trabajadores del sector educativo.

