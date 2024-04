Ante la falta de datos oficiales sobre agresiones a mujeres lesbianas, Vanessa Quintana, geógrafa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hizo un informe y presentó dos mapas nacionales que registran los tipos de violencia que ha sufrido este sector de la comunidad LGBTIQ+.

“Mediante un formulario, recibí respuestas de lesbianas de diversas entidades, ahí me di cuenta de que no existe un mapeo de estas agresiones, lo busqué a nivel Latioamericano y mundial y, desafortunadamente, no existen datos oficiales, tampoco a nivel nacional”, dijo la geógrafa en entrevista con EL UNIVERSAL.

Reiteró que a pesar de que hay encuestas sobre discriminación hechas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), apuntó que son datos sesgados y ponen las agresiones a mujeres lesbianas como un dato mínimo.

“Hay ONG’s que recopilan datos pero son generales de la comunidad LGBT, cuando se ven esos datos, se puede ver que la mayoría de las agresiones son hacia mujeres trans, hombres trans y hombres gays. Hay datos mínimos sobre mujeres lesbianas”, explicó Quintana.

Al explicar que le interesaba seguir la línea de investigación de espacio y género, las geografías lésbicas, la apropiación del espacio público, las agresiones hacia mujeres lesbianas y el vínculo con sus emociones, Vanessa Quintana evidenció que la forma de agresiones se materializan de maneras diferentes y no se pueden llevar a cabo políticas públicas generalizando a toda la población LGBT.

Mapa de agresiones contra mujeres lesbianas / Foto: Especial

Por ejemplo, dijo, las formas de agresión de las mujeres trans, no son las mismas que las de las mujeres lesbianas, estas también deben ponerse en el centro y deben ser una prioridad, señaló.

Además, agregó que al día de hoy, no hay mucha visibilización lésbica en espacios públicos o privados. “Como una forma de autocuidado, las lesbianas no muestran afecto físico, ya que pueden ser víctimas de violencia física o verbal”, lamentó.

A pesar de que en la Ciudad de México y el Estado de México hay mayor visibilización de las relaciones entre mujeres lesbianas, más tomas de lugares públicos y las lesbianas comienzan a ser visibles desde la niñez y la adolescencia, esto también las hacen un eje en agresiones, tanto verbales, físicas y sexuales.

Mujeres lesbianas / Foto: Pexels

Vanessa Quintana y Jennifer López presentan mapas sobre agresiones a mujeres lesbianas

El informe, publicado en diciembre del año pasado, recopiló los testimonios de 120 mujeres, con la ayuda de un formulario publicado en redes sociales y la búsqueda de notas informativas sobre agresiones a mujeres lesbianas. Posteriormente, Jennifer López, egresada de la misma carrera, hizo la cartografía de los resultados.

En la base de datos, recopilaron los testimonios, la edad, entidad federativa, tipo y año de la agresión y el espacio donde fueron víctimas de violencia. Quintana informó que la mayoría de agresiones se registraron en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Sinaloa.

Mapa de gresiones a mujeres lesbianas en México / Foto: Especial

Entre las agresiones documentadas se reportaron: humillaciones, maltratos, intentos de violación, golpes físicos y acoso sexual. Y los tipos de violencia que más vivieron las encuestadas fueron la violencia simbólica, verbal, física, sexual, política, psicológica y sistemática. Mientras que los espacios en donde las mujeres lesbianas fueron agredidas son: el público, privado, académico, laboral, virtual e intrapersonal.

Finalmente, la geógrafa puntualizó que a pesar de que las víctimas tienen redes de apoyo, las instituciones son necesarias para que no queden impunes estas agresiones, “es importante difundirlas porque así se forman nuevas políticas públicas situadas para las mujeres lesbianas”, concluyó.





