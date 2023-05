El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), rechazó irregularidades en viajes al extranjero que ha realizado con su familia, así como en la compra de un departamento en la zona residencial de Huixquilucan, Estado de México.

Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y luego de que se revelaran diversos viajes que ha hecho al extranjero acompañado por su familia en aviones militares, para hospedarse en hoteles de lujo, disfrutar comidas y cenas en buenos restaurantes, con viáticos en suficiencia y visitas a lugares emblemáticos de las ciudades recorridas, el titular del Ejército aseguró que los viajes han sido por trabajo y no de vacaciones.

Ante esos reportajes, López Obrador expresó toda su confianza al secretario Sandoval y aseguró que “ha estado en la mira” porque ha actuado con rectitud y honestidad.

Al afirmar “no conozco Europa”, el secretario explicó que desde hace 20 años no ha salido de vacaciones y que los viajes que ha realizado acompañado por su familia es porque así lo marcan los protocolos de los eventos, puesto que hay actividades en donde participan las familias y esposas de los ministros y secretarios de fuerzas armadas.

“Son viajes que tienen una situación oficial y no de placer, no he salido de vacaciones y desafortunadamente no he salido de vacaciones desde que soy general brigadier, desde hace 20 años no he podido salir de vacaciones, siempre he tenido cargos que absorben el tiempo y no permiten disfrutar de esto”, indicó.

En la conferencia mañanera, el general reconoció que en estos viajes es acompañado por un grupo de ayudantes que lo auxilian en las diversas actividades que se desarrollan.

“En algunos de los países me ha acompañado mi familia, porque dentro de las actividades que hacemos, la Conferencia de Ejércitos Americanos, las reuniones de ejércitos, dentro de los protocolos está que lleve uno a las familias, es una forma que se ha estilado desde hace mucho tiempo y se planean actividades oficiales para los funcionarios que van, secretarios o ministros de Defensa y para las señoras por separado o también de manera conjunta, unidos, por eso me acompaña mi familia”, dijo.

“Departamento lo compré en 9 mdp”

El general Sandoval González confirmó que compró un departamento a una empresa contratista del Ejército, pero rechazó que el inmueble en la zona residencial de Huixquilucan, Estado de México, costara 30 millones de pesos; lo adquirió en 9 millones de pesos, argumentó.

Aclaró que el departamento fue adquirido mediante un crédito que le autorizó el Banco Nacional del Ejército (Banjercito) al inicio de esta administración.

“No es cierto que cueste 30 millones de pesos, ese departamento lo adquirí a través de un préstamo del Banco del Ejército. Para que le den a uno un préstamo ahí en el banco necesita que sea valuada la propiedad; fue valuado, fue inclusive valuado en un poquito más de 9 millones, 9 millones 800, algo así era el precio del valuador por las condiciones en las que estaba, y el precio que se manejó en las negociaciones fue de 9 millones”, expuso Sandoval González.

Rechazó que haya tenido contacto durante la negociación con la persona dueña del departamento, ya que la gestión se hizo a través de una inmobiliaria.

En la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se indica que la dueña era Alejandra Aguilar Solórzano, accionista de Protective Materials Technology, S.A. de C.V., empresa que ganó una licitación pública dos años después de que el general adquirió el departamento.

Reveló que esa empresa fue sancionada con 16 millones de pesos por no cumplir con lo que se estipuló en el contrato.

Presidente refrenda apoyo

Ante estos reportajes, el presidente López Obrador expresó toda su confianza al secretario de la Defensa Nacional y dijo que “los ataques” en su contra son porque ha actuado con rectitud y honestidad.

“Le tenemos toda la confianza al general y ha estado en la mira porque está actuando con rectitud y de manera honesta”.