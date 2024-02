Con apoyo integral de la Fundación María Teresa Ealy, Karla "N" presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra su expareja, Miguel “N”, por más de 10 delitos cometidos en agravio de ella y sus hijos menores.

Karla "N", cuyos datos serán modificados para proteger su seguridad, señaló que tras haber sido violentada se ha mantenido en una lucha constante para que las leyes mexicanas la protejan, sin embargo, aseguró que las autoridades siguen siendo omisas en velar por sus derechos y los de sus hijos, incurriendo en un concurso de delitos en su agravio, pues se encuentran coludidas con su agresor Miguel “N”.

María Teresa Ealy, activista y abogada, refirió que “es triste ver como en México, con todo y que ya contamos con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las autoridades actúan como si la víctima y sus hijos fueran unos simples objetos" e indicó que "a pesar de que el agresor de Karla "N" ha incumplido con el pago de alimentos desde hace tiempo las autoridades no hacen nada”.

Miguel “N”, acudió ante las autoridades para iniciar una denuncia contra su expareja declarando falsamente con el objetivo de así impedir que sus hijos puedan salir del país con la víctima o cambiar de estado para proteger su seguridad, con la intención de seguir ejerciendo control sobre su vida y la de sus hijos.

Lee también: Hallan cuerpo de una mujer en Iztapalapa; estaba envuelta en cobija

Hace unas semanas, llena de miedo por la violencia que su expareja ejerce sobre ella, Karla buscó ayuda a través de la Fundación María Teresa Ealy Díaz para pedir auxilio, pues las autoridades de Celaya, en Guanajuato, minimizaron sus denuncias y su vida se encontraba en peligro, sin embargo, las autoridades siguen aprovechándose de su estado de vulnerabilidad y riesgo en el que se encuentran para seguir sin hacer nada, vulnerando gravemente los derechos humanos de Karla y sus menores.

Karla aseguró que aunque ha seguido los procesos respectivos para ser protegida y defendida por las diversas autoridades de Celaya, fue revictimizada, ignorada y muchas veces presionada para desistir de la demanda y denuncias en contra de su agresor.

“Ya no solo sufrimos la violencia del agresor, el castigo y desprecio social si no que las autoridades y los procesos lentos son aún más devastadores. Los patrones de los agresores se repiten una y otra, y otra vez, como el coro de una canción que abogados de los agresores y administraciones corean cantan y bailan una y otra vez, y nada se soluciona.”

“Es demanda, más demanda y candado, tras candado, que puede durar años; donde la mujer y los niños son las víctimas. Tu agresor te agrede, lo denuncias y él tiene todos los derechos y aun así te piden que si tú lo puedes encontrar para que le notifiquen de que no paga para los alimentos de los niños, pero él te denuncia y tú eres ‘inculpada, delincuente, criminal’, eres lo peor, y ponen mil excusas y palabras legales rimbombantes que te llenan de terror, y te dicen mentirosa y que no grites, aunque no estés gritando, ni mintiendo”, expresó con dolor y profundo miedo Karla al hablar con la activista María Teresa Ealy Díaz sobre las negligencias a las que se enfrenta.

Lee también: Congreso de CDMX aprueba “Ley Malena”, contra ataques de ácido

Frente a estas reiteradas omisiones y negligencias, la Fundación con el mismo nombre de la defensora de derechos humanos de las mujeres, tomó en sus manos el caso para conseguir justicia por Karla y sus tres hijos quienes también son víctimas de violencia.

Además, solicitó al organismo de seguridad que realice sus funciones correspondientes a la investigación por las diversas irregularidades sobre el concurso de delitos en los que ha incurrido Miguel “N” y el crimen de falsedad de declaraciones judiciales y amenazas para causarle un daño en la salud de la víctima y sus menores hijos.

Miguel “N”, de nacionalidad española, vivía en México desde hace tiempo atrás. Ambos se conocieron en España, donde empezaron una relación sentimental y tuvieron tres hijos menores de edad.

Karla detalló a María Teresa Ealy Díaz que su expareja incluso cuenta con un juicio abierto en España, su país de origen, pues en el año 2022 fue detenido por el delito de violencia doméstica, de género, lesiones y maltrato familiar en su agravio y de sus tres hijos menores de edad quien a través de chantajes y promesas falsas la trasladó a México incrementando la violencia hasta la fecha.

Lee también: Anuncian Feria de Servicios por la Igualdad de Género en Valle de Chalco

“Como todo agresor, a través de promesas falsas y manipulación, me convenció de regresar a México diciéndome que si la violencia y control ejercían nuevamente, él nos regresaría a España sin mayor problema”, narró la víctima.

Así, bajo amenazas y coacción, la violencia y el control fueron incrementando cada vez más, el agresor tenía acceso a todas sus cuentas de redes sociales e impedía que la víctima tuviera comunicación con familiares y amigos con jaloneos y bajo la amenaza de que, si lo hacía, le quitaría todos sus ingresos económicos.

“La masacre de un proceso legal para una víctima de violencia es aún más violencia, día y noche, noche y día, lidiar con el miedo y ahora, ¿qué más va hacer mi agresor en mi contra de manera legal y cómo me defiendo? Es el pan de cada día para mí, más ser madre e intentando que mis hijos pasen este proceso de la manera que menos les afecte a ellos, porque es el precio que tienen que pagar por libremente elegir y querer estar y vivir con mamá en lugar de papá”, expresó la sobreviviente de violencia a María Teresa Ealy Díaz, quien hoy con su fundación toma en sus manos todas las acciones legales para salvaguardar la integridad y la vida de Karla y su familia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul