Fotoperiodismo en contra de la violencia de género

Andrea Murcia no dudó en dejar su vida en Guadalajara, Jalisco, para tomar sus maletas y emprender la búsqueda de su sueño: ser fotoperiodista. Su pasión por contar las historias de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia en México la ha hecho destacar en un gremio en el que, históricamente, los espacios son ocupados por hombres.

A cinco años de que llegó a la capital del país, la fotorreportera de Cuartoscuro fue reconocida ayer con el Premio Nacional de Periodismo 2021 en la categoría de Fotografía.

La imagen ganadora, capturada en marzo del año pasado, muestra a Bárbara, una niña triqui que volaba su papalote mientras corría sonriente por el Zócalo capitalino; al fondo, la palabra feminicidio estaba escrita en una muralla que buscaba blindar Palacio Nacional de las protestas feministas por el Día Internacional de la Mujer, misma que se convirtió en un memorial siempre inconcluso para las miles de víctimas de ese delito en el país.

“Tengo un sabor agridulce porque esa foto la tomé hace un año y creo que nada ha cambiado, se siguen cometiendo actos muy atroces [en contra de las mujeres], cada vez más deshumanizados”, cuenta en entrevista con EL UNIVERSAL. Para ella, hacer fotografía de prensa con perspectiva de género es una forma de visibilizar a las mujeres que se manifiestan por el reconocimiento de sus derechos, que toman acciones y espacios en busca de equidad, y que luchan en contra de sus agresores.

“Siempre quise apostarle a ese tipo de fotografía (...), pero no era tan apoyada porque no era entendida, y creo que haberle apostado a pesar de eso y seguir esa línea me hace darme cuenta de que sí puedes llegar a algo haciendo lo que quieres y lo que debes, aunque las personas no lo entiendan tanto”.

Fotografías capturadas por Andrea, como la de la pequeña Bárbara, se han hecho virales en redes sociales y se han convertido en símbolo de esperanza y sororidad en medio de la situación de violencia que pesa sobre las mujeres en el país.

“Aprendí que cubrir con perspectiva de género es darle a mi trabajo un enfoque de derechos humanos y visibilizar que las mujeres sufrimos violencia de cualquier tipo”, señala.

Actualmente, imparte talleres para impulsar a más mujeres a tomar una cámara. Asegura, “a veces ni siquiera te animas por miedo, por el síndrome de la impostora, porque no nos creemos capaces de hacer la chamba.

“No quiero inspirar a otras mujeres para que me admiren, sino las quiero inspirar para que ellas hagan las cosas”.