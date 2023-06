Tras más de dos horas, finalizó la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en Palacio Nacional, en donde Guadalupe Taddei, consejera presidenta del organismo, aseguró que se busca mantener una buena relación con el Ejecutivo federal.

En entrevista con medios, la consejera presidenta aseguró que fue un encuentro “sumamente cordial” y donde se garantizará la autonomía del Instituto.

Adelantó que tras esta reunión vendrán otros encuentros con el gobierno federal.

“¿Se va a garantizar la autonomía del Instituto? ¿nueva pagina?”, se le preguntó.

“Por supuesto”, respondió.

Aseguró que fue un encuentro “sumamente cordial, sumamente colaborativa, de una alto nivel de colaboración, en donde podemos ahorita ya decir que producto de este encuentro ya vamos a tener otros encuentros con diferentes áreas del gobierno federal que está unidos con nosotros: el tema de seguridad el tema de seguridad, de bienestar y comunicación política. Esos con los cuatro temas, y el tema presupuestal, por supuesto”.

“Sobre las impugnaciones de Movimiento Ciudadano por esta precamapaña de Morena”, se le insistió.

“Es un tema que tiene que analizará la Comisión de Quejas y Denuncias”, respondió.

“¿Se abre una nueva pagina con el presidente?”, se le preguntó.

“Siempre debe de existir, siempre ha existido en la historia del Instituto una relación correcta con el Ejecutivo. No nos explicamos de otra manera la realización de los procesos electorales. ¿Y por qué no? Porque resulta que el Instituto no tiene como materia el tema de la seguridad. Es necesario estar cerca, al gobierno federal le interesa y le importa un organismo capaz de celebrar en elecciones normales, correctas con niveles de excelencia alcanzados como los que tenemos hasta ahorita.

“Pero al Instituto Nacional Electoral también le interesa tener una buena relación, eso siempre se ha dado, porque nosotros necesitamos de las otras áreas para poder llevar a buen puerto nuestras atribuciones y responsabilidades. Esto no está a discusión, siempre debe de existir, siempre ha existido”, dijo.

Con información de Pedro Villa y Caña