FGR mantiene abierta investigación contra Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta, desde hace 6 meses, una investigación contra Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas, mujer que permaneció casi dos años presa acusada de provocar la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero.

Castillo Cuevas confirmó que la investigación es por posibles delitos ambientales, por lo que consideró que se trata de un caso “armado” por parte del fiscal Gertz Manero.

“No me han dado ningún citatorio, no sé de qué me están acusando, está en una división de cuestiones ambientales, así que una de dos; o fabricó, qué es su costumbre, otra cosa; o tiene otras acusaciones y las metió ahí en esa división para que nadie viera esta carpeta de investigación”, dijo.

Se trata de la carpeta FED/FECOC/UE/UEIDAPLE_CDMX/0001544/2021, iniciada el 8 de octubre de 2021 y radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, cuyo titular es Alberto Ramos Ramos y que depende directamente del fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López, hombre de confianza de Gertz Manero.

