En entrevista con EL UNIVERSAL Eduardo Canales, líder del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (Ferro) amagó con evitar la entrada de periodistas a la mañanera del presidente López Obrador, bloquear las vías del Tren Maya en Tenosique, Tabasco y el Tren Interocéanico en Matías Romero, Oaxaca, si el gobierno no les da una fecha para el pago único de compensaciones para los trabajadores despedidos tras la privatización de Ferrocarriles en 1997.

"Que nos digan radicales, no tenemos nada que perder, nosotros representamos a adultos mayores y los estamos perdiendo, nos estamos muriendo. No queremos una mesa de trabajo y que nos den la vuelta, exigimos una fecha o que nos diga el presidente que no puede", expresó el líder sindicalista.

Este paro nacional se hará en todos los estados en los que hay ferrocarrileros, algunos son Tlaxcala, Oaxaca, Ciudad de México. "Somos 88 delegados en toda la República", dijo.

El bloqueo también pretende cerrar el paso comercial en Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Nogales, Sonora. Además, plantean tomar casetas y carreteras en distintas ciudades.

Eduardo Canales informó que de no haber una respuesta "positiva" por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a las 01:00 horas de este 14 de febrero, se iniciará la mega manifestación.

¿De qué trata el Proyecto de Justicia Social?

En el año 1997, cuando se privatizó a Ferrocarriles Nacionales de México, más de 3 mil personas se quedaron sin empleo.

En distintos gobiernos los ferrocalileros no obtuvieron respuesta, sin embargo, el presidente López Obrador les dio la posibilidad de crear mesas de trabajo y junto a la Segob se creó el Proyecto de Justicia Social.

Con este plan se logró negociar un pago único para los trabajadores afectados. Aunque el decreto ya está hecho, recientemente, se les informó a los ferrocarrileros que no hay fecha de inicio para la entrega del dinero.

Por lo que lo que FERRO exige que "no nos tengan en el limbo, que nos den una fecha, que nos digan sí o no", pidió Eduardo Canales.

