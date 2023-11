La familia de Blanca Yolanda Figueroa Cabral, joven desaparecida hace dos meses en Zapopan a donde acudió a una reunión de trabajo con su jefe Daniel “N” y Nohemí “N”, exigió al Congreso de Jalisco juicio político contra el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, por presunta omisión en la investigación para dar con el paradero de la mujer.

Mediante un escrito entregado en la sede del Congreso del Estado, dirigido al diputado Fernando Martínez Guerrero, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, y a los legisladores en general, la familia de Blanca Yolanda acusó que el fiscal no se ha preocupado siquiera por citar a declarar a Daniel “N” y Nohemí “N” con quien Blanca Yolanda se reunió el pasado 5 de septiembre, y desde ese encuentro no se sabe nada de ella, encontrándose rastros de sangre de Blanca en el lugar de la desaparición, lo que ya ha sido cotejado por la propia Fiscalía del Estado mediante pruebas de ADN.

Incluso, señaló que esa misma institución cuenta ya con la ubicación de Nohemí “N”, pero no hace nada para que se presente a rendir declaración, pese a que existe una añeja denuncia por amenazas de muerte y robo en su contra interpuesta por la propia Blanca, de la cual tampoco obtuvo respuesta ni ayuda alguna por parte de las autoridades.

Agregó que la Fiscalía también tiene en su poder un video en donde se observa a Blanca Yolanda ingresar al inmueble sede de la reunión con ella y con Daniel “N”, pero nunca se le ve salir.

La familia Figueroa Cabral recordó que hace mes y medio el propio fiscal Méndez Ruiz reconoció públicamente que durante el cateo en la casa de donde desapareció Blanca Yolanda se encontraron armas y equipo táctico, “pero aún con todo ello, y los rastros de sangre que había en el lugar y que ahora se confirma que eran de Blanca, la fiscalía no ha avanzado nada en las investigaciones, ha sido negligente. ¿Cómo es posible que con el hallazgo de armas y sangre la Fiscalía todavía tenga en calidad de desaparecida a Blanca? Creemos que algo le hicieron, y queremos saber la verdad”.

Con base en ello, la familia Figueroa Cabral apeló a la sensibilidad y solidaridad del Congreso de Jalisco para que el fiscal Luis Joaquín Méndez rinda cuentas de lo que está haciendo para esclarecer qué pasó y dónde está Blanca Yolanda, así como de los avances de las investigaciones de los casi 24 mil desaparecidos en el estado. “Piensen por favor en los padres, hermanos e hijos de todos ellos; esta situación nos ha destrozado la vida”.

La Fiscalía del Estado ya ha confirmado que los rastros de sangre encontrados en la casa ubicada en Gabriele D’annunzio, Jardines Vallarta, Zapopan, sí corresponden a Blanca Yolanda, y en un video que tiene en su poder se puede observar a Daniel “N” con quien se reunió la mujer, así como una camioneta color blanco que ingresó al lugar, y que salió dos horas después sin que se pudiera observar su interior.

“Con todas esas evidencias ¿Cómo es posible que la Fiscalía no haya avanzado un centímetro en saber dónde está o qué pasó con Blanca; que no haya citado a declarar a los señores Daniel y Nohemí? ¿Acaso está protegiendo a alguien? ¿Tiene miedo, o simplemente ya no le importa qué pasa con los desaparecidos en Jalisco? Cualquiera que sea el caso, la Fiscalía y el señor Luis Joaquín Méndez incurren en un incumplimiento grave de funciones, y por ello solicitamos que el Congreso tome cartas en el asunto con base en el Artículo 97 de la Constitución del Estado, relativo al Juicio Político”, agregó la familia.

