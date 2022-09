Falso debate, la desaparición de prisión preventiva oficiosa: Cossío

En opinión del ministro en retiro José Ramón Cossío, hay riesgos de nuevos ataques y críticas al Poder Judicial de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, si en el debate de este lunes sobre prisión preventiva los ministros fallan bajo una interpretación jurídica diferente al sentir del Jefe del Ejecutivo federal en esta materia.

Efectivamente, señala, una decisión de la Corte diferente a la que espera el Presidente puede llevarlo a criticar y que siga con señalamientos muy abstractos con respecto al Poder Judicial y ese es un gran riesgo para la discusión pública.

Descarta que, como lo señaló el Presidente en una de sus conferencias mañaneras, limitar esta figura fomenta la impunidad y la corrupción, y estima que en la posición del Presidente contra delimitar la prisión preventiva no hay una comprensión completa de todos los elementos involucrados en la discusión.

En este sentido, afirma que hay un falso debate en la sociedad mexicana porque ninguno de los ministros está diciendo que la prisión preventiva desaparezca: lo que se está diciendo es que la prisión preventiva oficiosa desaparezca, pero la figura de prisión preventiva justificada, esa sí es aceptada internacionalmente.

En su opinión, ¿la prisión preventiva oficiosa lesiona o no la presunción de inocencia de una persona?

—Creo que sí la lesiona porque de forma automática los delitos, un catálogo de delitos, se consideran causa suficiente para llevar o someter a las personas a proceso. No hay todavía más que la acusación, hay indicios sobre la responsabilidad de la persona, pero se le priva de su libertad y se le pone en una condición difícil para su propia defensa.

¿Se habla de los riesgos de no contar con esta figura en casos graves de delitos que ofenden a la sociedad, como secuestro?

—Hay un falso debate en la sociedad mexicana. Hay un falso debate porque nadie está diciendo que la prisión preventiva desaparezca. Lo que se está diciendo es que la prisión preventiva oficiosa desaparezca, pues la prisión preventiva justificada es aceptada por estándares internacionales.

La única cuestión es que el Ministerio Público, cuando comparezca ante el juez de Control, pues le tiene que dar a conocer las razones por las cuales pide que una persona esté en prisión preventiva justificada, pero decir que va a desaparecer la prisión preventiva y todas las personas van a salir a la calle es en donde está el falso debate, porque nadie está proponiendo eso.

Este falso debate, ¿cómo está lesionando al debate en sí y a la sociedad?

—Creo que lo que pasa por ese falso debate es que las personas están imaginando que el día de mañana acaba la prisión preventiva y todas las personas que están sometidas a esa pena, con la independencia y la gravedad de los delitos, van a salir a la calle y eso no va a ser así.

El proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que está para discutirse este lunes, dice, con gran razón, que se desaplica el artículo 19 constitucional y que el juez valorará si las personas que solicitaron el amparo son o no son peligrosas, porque si lo son y se logra identificar eso, pues que sigan en prisión, pero si no son personas en condiciones de peligrosidad que se establecieron en el código nacional de procedimientos penales, pues pueden salir a la calle y enfrentar su proceso, ojo, en libertad.

Tampoco la declaración de inconstitucionalidad en la prisión preventiva oficiosa provoca que las personas no sigan sometidas a un proceso penal para determinar la responsabilidad o no en la realización de un delito.

Hace unos días en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que cambiar el sentido de este tipo penal podría propiciar impunidad y corrupción. ¿Qué opinión le merece?

—Yo no creo que una decisión de la Corte en el sentido de este tipo propicie corrupción e impunidad. Creo que hay que entender que, efectivamente, tendrán más carga las fiscalías que soliciten una prisión preventiva, por una parte, y por otro lado, tendrían más carga los jueces que tengan que determinar si una persona queda o no sometida oficiosamente a la prisión.

Eso sería todo, pero si alguien llega y dice: ‘Señor juez, yo considero que esta persona es responsable por el delito tal y cual cometido en agravio de tal o cual persona, dada su peligrosidad, dada su posibilidad de escaparse, dado que no haya otra medida, le pido señor juez que lo deje durante el proceso privado de su libertad’, y ya el juez dirá que si o no, pero de eso, insisto, a que se produzca por ese hecho corrupción, impunidad o un desorden social, francamente no lo veo; creo que no hay una comprensión completa de todos los elementos involucrados en la discusión.

¿Considera que de esta figura sí ha habido un abuso?

—Creo que sí, porque muchas personas se les presentan indicios, se dice: ‘Yo creo que esta persona cometió un delito de tal o cual naturaleza’, y pues ya con eso la persona queda separada de su vida ordinaria, ya no tiene la libertad. Entonces, sí creo que se ha dado un abuso y algunos de los delitos que permiten la prisión preventiva, pues sí son a veces muy, muy fuertes.

Al final del día se podría llegar a la absolución de esta persona en sentencia, y esa absolución pues va acompañada mágicamente de un ‘usted disculpe’, porque lleva varios años metido ahí en la cárcel en condiciones pésimas que en general tienen también las cárceles del país, como hacinamiento, falta de recursos, todo lo que se ha ido constatando en muchos informes, no de ahora, sino de muchos años; entonces, las personas entran en una situación compleja, que lastima su vida y a sus familias.

También salen de la cárcel con una mancha social y tienen pocas posibilidades de reinsertarse a un mercado laboral, en fin, todos esos temas hay que considerarlos, pero no se va nadie, si es una persona peligrosa o que está en una condición de una criminalidad seria que puede causar daño a la sociedad, al patrimonio, es una persona haciendo una solicitud, no veo por qué los jueces estén liberando a todo el mundo alegremente, como hay impresión de que esto va a suceder.

¿No tiene un cierto temor de que lo que decida la Suprema Corte no va en el sentido de lo que desea el Presidente y haya un nuevo ataque político hacia el Poder Judicial?

—Yo creo que sí. El Presidente ya lleva un tiempo haciendo señalamientos fuertes hacia el Poder Judicial. No digo que todas las personas que están en el Poder Judicial no tengan ningún tipo de mácula. Creo que habrá personas que sí tendrán algunos temas, pero me parece que a quien se acuse de algo se le tiene que identificar las conductas y probarlas.