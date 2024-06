Médicos y exfuncionarios calificaron de acertada la designación que hizo la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de quien será el próximo secretario de Salud, David Kershenobich, exdirector del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, aunque algunos destacan que carece de la experiencia suficiente para enfrentar los principales retos del sector.

“El doctor David Kersenobich es seguramente uno de los mejores médicos investigadores que ha tenido México. Es un excelente gastroenterólogo, hepatólogo, gracias a él se han hecho muchas investigaciones en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, pero creo que no tiene la experiencia ni el conocimiento requerido para todos los retos del sistema de salud actual”, dice Xavier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud y autor del libro La tragedia del desabasto.

Argumenta que el universo de Kershenobich “se concreta en la coordinación de institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad. O sea, ese es su máximo de administración pública que ha tenido. No sé si el doctor Kersenobich está consciente de cómo se aprueba un presupuesto en salud, cuáles son los hilos que hay que jalar dentro de la política, cuáles son las necesidades de salud en este nuevo y nebuloso sistema de descentralización de los servicios de salud que está haciendo la 4T”.

Para el científico e infectólogo Alejandro Macías la capacidad del doctor Kershenobich para dirigir la Secretaría de Salud (Ssa) en el próximo sexenio está garantizada, aunque menciona que “es imposible hacer algo cuando no se tiene la logística y el presupuesto necesarios. El doctor es muy estimable y a mí no me gustaría verlo metido en un puesto en el que no pueda desarrollar sus capacidades y sólo afecte su buena imagen”.

El epidemiólogo Francisco Moreno destacó que lo preocupante de esa designación es que el próximo titular de la Ssa ha comentado que el sistema de salud se encuentra funcionando eficientemente.

“Conozco al doctor David Kershenobich desde hace más de 30 años. Es un excelente médico, un agente muy capaz, de los mejores investigadores mexicanos que ha habido. Me preocupa un poco que en sus intervenciones ha comentado que él no ve tan mal el sistema de salud, cuando todos los demás lo vemos muy mal”, dice.

Sostiene que los mayores desafíos que tendrá Kershenobich tienen que ver con las vacunas, falta de medicamentos, mantenimiento de la infraestructura hospitalaria y el desarrollo de un plan para tener mejor atención primaria.

“Si no se hace un diagnóstico temprano de la situación, entonces tampoco se puede corregir y tendrá que haber cambios importantes, medidas importantes en vacunas, algunos medicamentos que se puedan adquirir de mejor forma, y para todo eso se necesita inversión”, comenta.

El exsecretario de Salud, Salomón Chertorivski, calificó de “extraordinaria” la designación de David Kersenovich, al señalar que se trata de uno de los médicos clínicos más importantes que tiene el país.

Luego de que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la actual titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, estará a cargo de la Función Pública, especialistas en transparencia opinaron a EL UNIVERSAL que el perfil es idóneo por su experiencia en la administración pública.

Además, dará continuidad a la visión de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Norma Julieta del Río, detalla que Buenrostro desempeñó el cargo de oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

También fue jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y puede trabajar con las políticas anticorrupción y desempeñarse como un canal de interlocución con el Inai.

La comisionada refiere que la SFP aparte de ser un sujeto obligado coordina que todas las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo Federal hagan bien las cosas, apegadas a derecho, para que no existan dudas o incertidumbre de los proyectos emblemáticos cuando se pide información y se niega.

“Es una mujer con carácter y se va a enfrentar a que la administración pública de Claudia Sheinbaum cumpla con los lineamientos, reglas de las adquisiciones, obras públicas, de la presentación de la declaración patrimonial sin omitir o mentir.

“Ojalá tenga un puente de diálogo con las instancias. Ella va a ocupar un lugar en el Sistema Nacional Anticorrupción… Se hablaba de otros actores a cargo de la SFP y teníamos temor, pero al conocer que es Raquel Buenrostro nos da tranquilidad”, sostiene.

Francisco Ciscomani, presidente del Consejo Ciudadano del Inai y expresidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, indica que entre los retos a enfrentar se encuentran: lucha contra la corrupción y la impunidad con un enfoque de prevención e intercambio de información dentro del gobierno, así como la promoción de esquemas de licitación pública en compras de gobierno contra adjudicaciones directas, que han sido la regla.

Asimismo, un nuevo diálogo con el Inai, la academia, sociedad civil y usuarios de información para analizar las reformas propuestas que pretenden desaparecer.

Eduardo Bohórquez, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, señala que las investigaciones de posibles faltas administrativas graves podrían pasar a la nueva Agencia Federal Anticorrupción que propone Sheinbaum y la Función Pública se concentrará en mejorar el gasto público de las dependencias y las contrataciones públicas del gobierno federal.

Abunda que Buenrostro Sánchez conoce ambos temas: fue responsable de las compras públicas gubernamentales y de reconceptualización de las oficialías mayores durante su paso por la Secretaría de Hacienda.

La designación de Jesús Antonio Esteva Medina como titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) fue vista con buenos ojos por expertos, pues es ingeniero y ya ha trabajado con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Es ingeniero civil y fue director de Planeación y Evaluación de Obras de la Dirección General de Obras y Conservación de la UNAM. Sin embargo, enfrenta varios retos tanto en materia de infraestructura como presupuestales.

Mauricio Jessurun Solomou, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, destacó que Esteva Medina es miembro distinguido y socio del colegio, mientras que su padre también es un ingeniero muy reconocido que incluso recibió el Premio Nacional de Ingeniería y forma parte del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Estamos en buenas manos y estamos contentos cuando se nombra a un colega, ya que la SICT requiere de una especialización particularmente en áreas donde le han agregado infraestructura”, comentó.

Entre los principales desafíos que enfrentará el próximo secretario está el de ampliar la infraestructura carretera del país en colaboración con la inversión privada mediante concesiones.

“Parece que el nuevo gobierno sí permitirá la inversión privada en ciertos temas de infraestructura. En transporte está el tema de los trenes, que serán líneas muy grandes sobre las vías de las rutas de carga”, destacó Jessurun.

“En la frontera norte es muy importante la infraestructura en términos del nearshoring para combinar la red de autotransporte con el sistema ferroviario y portuario, así como los cruces fronterizos lo que puede generar un aumento significativo de la inversión extranjera directa”.

El proyecto de los trenes de pasajeros generó interés de algunas empresas ferroviarias como Canadian Pacific Kansas City y Grupo México Transportes.

Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santamarina y Steta, considera buena la designación de un ingeniero, pues se privilegia la técnica y experiencia desde la academia, además de que cuenta con la confianza de Sheinbaum.

No obstante, considera importante que los planes de infraestructura “salgan de la agenda política y se ubiquen en una agenda de largo plazo”, pues son proyectos transexenales con rendimientos financieros o de carácter social.

Otro pendiente de la SICT es la ampliación del Tren Suburbano hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en materia de Telecomunicaciones Esteva enfrentará el desafío de avanzar en el despliegue de la red 5G en territorio nacional.

Machorro destacó que un ingrediente importante de esta nueva administración será la disposición a trabajar con el sector privado, con el gobierno como rector, para aprovechar al máximo los recursos federales en necesidades básicas como educación, salud y seguridad, porque tendrán que operar con un déficit en las finanzas públicas que no se veía hace varios años.

Edna Elena Vega Rangel, la próxima titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), tendrá grandes retos en los próximos seis años, como el rezago en el sector rural, la crisis de agua en el país, impulsar la ley de movilidad, actualizar catastros y establecer una estrategia conjunta para prevenir tragedias ante fenómenos naturales.

Marco Alberto Rodríguez, académico de la UNAM, investigador, experto y consultor en Protección Civil, consideró que Edna Elena Vega cuenta con un buen perfil para el cargo, con experiencia de más de 20 años en el sector público y con una orientación hacia la planeación urbana.

“Tiene retos muy grandes, entre otros dotar de servicios y programas que permitan revertir el rezago histórico en servicios como agua potable, drenaje, electricidad y pavimentación de caminos en cientos de poblaciones donde se concentra la población en extrema pobreza”, aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL.

Expuso que la exdirectora de Planeación Estratégica y posteriormente directora general del Instituto de Vivienda del Distrito Federal tendrá entre sus retos lograr que tanto en zonas rurales como indígenas, pero también en colonias populares, haya programas de suministro de agua potable, así como diversificar los ingresos de la población para no depender únicamente de programas sociales o de agricultura de autoconsumo.

Agregó que además deberá establecer programas de protección civil y prevención a nivel nacional para evitar que se repitan tragedias como las del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, así como programas de renovación de viviendas de adobe, que están más expuestas a los sismos.

“Nos hace falta que se tomen en cuenta los eventos como huracanes y sismos como prioridad en la Sedatu, con un sistema de alertas a la población más expuesta, con programas de detección de población ubicada en zonas y viviendas de alto riesgo”, indicó el titular de Protección Civil de la UNAM.

La senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, dijo que la próxima titular de la Sedatu podrá hacer una buen equilibrio en aplicar modificaciones y mantener lo que sea conveniente para el país.

“Es importante darle continuidad al trabajo desarrollado por esta secretaría para que los estados retomen y apliquen la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, y para que las 15 entidades que faltan de armonizar sus leyes con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial lo hagan”, apuntó.

Dijo que lo más importante será establecer como política federal la coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y los congresos de todas las acciones que se desplieguen. “No sustituirlos en ninguna acción”.

Consideró clave ver a las zonas metropolitanas, esto es, a las ciudades, como los principales motores del desarrollo sostenible de su población y del país.

