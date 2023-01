Existe vacío legal para anular un título, advierten expertos

Existe un vacío legal para establecer de manera determinante los casos de nulidad de un título profesional, como con la ministra Yasmín Esquivel, quien plagió su tesis para ejercer como licenciada en Derecho y ahora se debe continuar el procedimiento en la UNAM para llevarlo ante el Tribunal Universitario y ahí decidir la sanción contra ella, consideraron abogados.

El abogado penalista Gabriel Regino dijo que no hay una ley sobre cómo proceder en caso de plagio de una tesis, por ejemplo, anular el título, su registro y la cédula correspondiente.

“Entonces, esta situación tan desafortunada de la ministra tendrá que servir para que ambas instituciones, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) reformen lo que tengan que reformar para supuestos que se puedan presentar en un futuro.

“En el caso concreto, hay que recordar que quien expide el título es la UNAM y quien los registra es la SEP, le da efecto de patente… entregar una cédula para que la pueda utilizar y ejercer la profesión”, señaló el litigante a EL UNIVERSAL.

Resaltó que debe de mediar una sentencia judicial que ordene la anulación y se podría lograr a través de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por posibles conductas delictivas siempre y cuando estas no hayan prescrito, pero no denunciar el plagio de la tesis porque ya prescribió.

Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, expresó que es un tema complejo y se enfrenta un problema de origen que son los años que lleva de haberse emitido el título.

“Pareciera que se equivocó el abogado general de la UNAM o la oficina general de la abogacía de la Máxima Casa de Estudios del país en adelantar con base a una opinión, decir que no se podrá hacer nada más, se debió continuar el procedimiento internamente para llevarlo al Tribunal Universitario y este tenía que determinar la sanción”, enfatizó el abogado.

Expuso que Esquivel Mossa estudió la carrera en la UNAM y aunque ya no es materialmente alumna, los sucesos, el contenido y los efectos jurídicos de la tesis que obtuvo son de carácter de la Universidad Nacional, pues se está descubriendo una trampa que se realizó en 1987.

El litigante precisó que, aunque ya han pasado muchos años, los efectos de ese examen profesional realizado con una tesis que no cumplía con los requisitos establecidos por la legislación universitaria en aquel entonces, tendrían que ser analizados.

Samuel Ibarra, investigador por la Escuela Libre de Derecho, recordó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó la postura de que no podía retirarle el título a Esquivel Mossa y que le correspondía la SEP.

“La UNAM no se aventaría la puntada por independiente que sea… sería un suicidio político que se peleara con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el tema no es jurídico es político y no van a pelear con una ministra”, puntualizó.