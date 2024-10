Luego de que la activista quintanarroense Aline “La Chinita” González sufrió un intento de feminicidio por su labor de protección de animales, activistas pidieron al gobierno federal protegerla pues la también boxeadora denunció que la violencia en su contra sigue escalando sin que la Fiscalía de Quintana Roo intervenga.

Así lo publicaron en redes sociales defensores de los animales quienes retomaron una denuncia que Aline González publicó en Facebook donde difundió que tras el ataque en su domicilio en Cancún, en el que hombres encapuchados intentaron incendiar su casa, las intimidaciones y amenazas de muerte continúan contra ella y ahora también su familia.

“Ayer otra vez fuimos intimidadas por familiares de estas personas (sus agresores) que, al ser notificadas, han reaccionado con más coraje. Por ahí circula que ya tenemos medidas de protección, es totalmente falso, no tenemos ninguna medida de protección, estamos solas y a merced de este tipo de gente.

“Cuando hablo al 911 me dicen que ellos ya saben que no se nos pueden acercar, pero lo hacen… Les pido por favor, si saben de alguna casa que renten, donde me reciban con 3 perros, ya he acelerado la adopción de otros y los que tengo en hogar temporal ahí seguirán. A los otros 2 que les daba resguardo y comida los devolveré a la calle y espero que Dios los cuide y no los acaben de matar. Ayúdenme compartiendo, necesito cambiarme de casa si es posible hoy mismo”, escribió “La Chinita” en sus redes sociales para solicitar ayuda.

En consecuencia, activistas de protección de animales callejeros y que fueron abandonados respondieron solicitando a la Fiscalía General de la República (FGR) tomar el proceso en sus manos toda vez que defensores y activistas se encuentran en peligro por su labor.

“La activista Aline González señala que es falsa la protección que público la Fiscalía. Las evidencias de agresión existen tanto en video, como en declaraciones de testigos. Exigimos la protección real de Aline “la chinita” González.

“La Gobernadora Mara Lezama y el Fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, deben de intervenir con la detención de estos sujetos altamente violentos. La Presidenta Municipal de Benito Juárez Ana Patricia Peralta (municipio donde se encuentra Cancún) no puede permitir estos hechos violentos. Hacemos un llamado para exigir que este caso no quede impune y que Aline González no sea Víctima de más delitos”, pidió en redes sociales, Lucia Hernández, divulgadora de ciencia.

