Exige García Cabeza de Vaca a la Cámara de Diputados desechar solicitud de desafuero

El gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, exigió que derivado de las violaciones a sus derechos humanos durante la tramitación de la o las carpetas de investigación en la solicitud de desafuero en su contra, éstas se desechen de plano.

En un oficio que entregó esta tarde ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, el gobernador de Tamaulipas, también exigió que se le otorgue copia de la solicitud de la “declaración de procedencia” y de sus documentos anexos.

En este documento, el gobernador de Tamaulipas informó que por notas periodísticas conoció que el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación Alteración de Moneda, de la Fiscalía General de la República, presentó un escrito con la solicitud de “declaración de procedencia” en su contra.

En su escrito se menciona que las causas de la solicitud de desafuero es por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

“En relación con las infundadas imputaciones que ahora se me hacen ante esa H. Cámara, hago notar que con antelación a que se presentara dicha ´declaración de procedencia´, solicité a la Fiscalía General de la República en fecha 19 de agosto del 2020 y 5 de febrero del 2021, se me citara para comparecer en la o las carpetas de investigación que se hubiesen iniciado en mi contra, para ejercer mi derecho fundamental de defensa”, describió.

“Mis peticiones nunca fueron atendidas favorablemente, ya que hasta la fecha no se me ha enterado de las imputaciones en mi contra, ni se me ha permitido comparecer en la o las carpetas de investigación iniciadas para ejercer mi derecho a defenderme”, agrega.

Dijo que lo anterior constituye una grave violación a sus derechos humanos de debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia, ya que no se me permite conocer las imputaciones en su contra, y defenderse de ellas y ofrecer datos de prueba para acreditar su inocencia.

“Hago notar que en términos del artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades y como esa H. Cámara, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, definieron.

“En atención a lo anterior y a que se ha difundido información que debe estar contenida en esa solicitud de declaración de procedencia, solicito se me entregue copia de la misma y de los documentos anexos a ella”, describió.

maot