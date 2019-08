Exige AMLO a subsecretario ajustarse a la Constitución

[email protected]

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no avala los trabajos del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, en comunidades de autodefensas, y le pidió que se ajuste a lo establecido en la Constitución.

Esto, luego de que el subsecretario de Gobernación ha acudido a reuniones en territorios de autodefensas, donde ayer incluso puso la primera piedra en La Huacana, Michoacán, para construir una planta agroindustrial.

“Él [Ricardo Peralta] tomó esta decisión porque lo invitaron a participar. Ya se habló de este asunto en el gabinete de seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la Constitución, a lo que dicen las leyes”, señaló.

Se le cuestionó si avala esos trabajos y el Presidente respondió con un rotundo “no”.

El argumento que dio el Mandatario en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional es que no puede haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública, refiriéndose a las autodefensas.

“Quien tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos es el Estado; no puede haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública; eso no debe permitirse, [porque] demuestra una incapacidad del Estado para atender la demanda de seguridad, que es fundamental [garantizarle] a todos los ciudadanos. Es un incumplimiento al deber del Estado y nosotros no vamos a incumplir con nuestras responsabilidades legales”, afirmó.

Sostuvo que fue un error el promover a los grupos de autodefensas, porque fueron —en la mayoría de los casos— auspiciados por el mismo gobierno.

Sin embargo, se negó a responder a los señalamientos de varios gobernadores, incluido el de Michoacán, Silvano Aureoles, de que no son grupos de autodefensa con los que se están reuniendo, sino que se está dando dinero al crimen organizado con acciones como las que realiza el subsecretario de Gobernación.

“Eso no quiero tratarlo, porque yo no puedo acusar sin pruebas y no hago juicios —como se dice en la Biblia— ‘temerarios’; además, no se puede acusar por acusar, menos el titular del Ejecutivo, menos el Presidente”, expresó.

El miércoles, el Mandatario negó que exista diálogo con miembros del crimen organizado y tampoco promoverá las autodefensas, porque el Estado debe garantizar la paz.

Esto luego de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que había diálogo con grupos que buscaban su desarme.

López Obrador reiteró que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 propone buscar mecanismos para conseguir la paz, pero que es un proceso que aún no se inicia por parte del gobierno.

“Lo que hay es un planteamiento de buscar un proceso de paz en el país con la participación de todos, pero irlo definiendo escuchando a todos y, desde luego, también a las víctimas. No se puede hacer nada si no se tiene la anuencia de las víctimas”, indicó.