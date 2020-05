EU no puede mandar inspectores laborales a México: SRE

Después de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenará la creación del Comité Interagencial para Monitoreo y Cumplimiento Laboral que busca dar seguimiento a las obligaciones laborales de Canadá y México como parte de la ley interna para implementar el T-MEC, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que Estados Unidos no puede mandar inspectores labores a México, y al igual que nuestro país no lo puede realizar en el país vecino.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el canciller recalcó que ambos países puede tener agregados laborales, pero, señaló, no significa que éstos pueden realizar actos de inspección en el territorio del otro.

“Son comisiones creadas al interior del Congreso de los Estados Unidos en el ámbito legislativo, y de acuerdo a su la ley de implementación, igual que nosotros, podemos hacer lo propio en el ámbito nuestro, no tienen jurisdicción en México.

“Estados Unidos no puede mandar inspectores a México, eso lo aclaramos en su momento, nosotros tenemos agregados laborales y ellos lo puede tener, es su derecho, pero ninguno puede realizar actos de inspección en el territorio del otro”, agregó.