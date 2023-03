EU dio condecoraciones a García Luna; no notó que era narco

A lo largo de su carrera, Genaro García Luna recibió ocho premios y condecoraciones por su “decidido combate al crimen”. Lo reconocieron instituciones nacionales, otros países e incluso agencias policiales y de inteligencia internacionales como la DEA, Interpol y el FBI, galardones que hoy, tras ser declarado culpable de narcotráfico, levantan suspicacias.

Lee también: Alertan fallas del Ejército en seguridad

De acuerdo con especialistas, estos premios generan dudas sobre la eficacia de las corporaciones más importantes del mundo, pues “resulta sospechoso que no sólo no supieran de los nexos con el narco, sino que hasta lo reconocieran”. Por ese motivo, recomiendan que el gobierno de Estados Unidos abra una investigación en el FBI y la DEA, y que Interpol haga lo propio.

En 1996, cuando ya ocupaba una subdirección dentro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, fue una institución de inteligencia civil (Cisen) la que le entregó la medalla al valor por ser un “funcionario destacado”.

Más tarde, en octubre de 2001, días antes de rendir protesta como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), el gobierno de España le otorgó la condecoración de la Orden del Mérito Policial, con Distintivo Rojo, “por su contribución en el combate al terrorismo”.

Ya como director de la AFI, recibió otros cinco galardones: en abril de 2004, la International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA), Capítulo México, le entregó el Premio al Servicio Profesional 2004 en su Categoría 8: “Al Ejecutivo de Áreas de Procuración de Justicia por un Extraordinario Soporte y Reconocimiento a la Función de Análisis de Inteligencia”.

En junio de 2004, la entonces titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Karen P. Tandy, le entregó un reconocimiento “por su valiosa colaboración en la lucha contra el narcotráfico”.

En septiembre del mismo año, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos lo reconoció “por las investigaciones y arrestos de fugitivos”.

En mayo de 2005, la Policía Nacional de Ecuador lo distinguió con la Medalla Insignia Policía Nacional “en reconocimiento a su valioso aporte y cooperación con la Policía Nacional” de ese país, mientras que en septiembre de 2005, en la 74 Asamblea General en Berlín, Alemania, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) le otorgó el Distintivo de Plata de la Secretaría General.

Lee también: El IMSS traerá a especialistas venezolanos

“Lo que se demuestra es que aquí hay algo que no cuadra: si mantuvo durante una década una relación de complicidad con grupos criminales, ¿cómo es que ninguna de estas agencias de inteligencia se enteró? Yo puedo entender que ante una necesidad se trabaja con el que está, lo que no entiendo es que lo premien, eso es lo que resulta paradójico”, declaró a EL UNIVERSAL el experto en seguridad Alejandro Hope.

Como parte de su reflexión, cuestionó: “si ellos no sabían, ¿por qué otros actores en México sí deberían de haber sabido? Si el mayor aparato de inteligencia jamás construido en la historia de la humanidad no se enteró de esto durante una década, ¿por qué alguien en México tendría que haber sabido? Si fuera una agencia yo habría jurado alguna complicidad, pero, ¿en todas las agencias? Es raro, ¿mintieron en el juicio? No sabemos, realmente eso lo tendrán que responder quienes le dieron medallas”.

Ya como secretario de Seguridad Pública, cargo que ocupó del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, García Luna fue premiado una vez más: en mayo de 2011 recibió del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la Medalla al Mérito categoría Excepcional.

Para la internacionalista Arlene Ramírez Uresti, “es evidente que los brazos de la corrupción son demasiado largos”.