Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que Zoé Robledo no iría por la gubernatura de Chiapas para consolidar el programa IMSS-Bienestar, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dijo satisfecho y tranquilo por su decisión.

“Las decisiones, por difíciles que sean cuando son las correctas, creo que lo hacen estar satisfecho y tranquilo a uno con su conciencia”, declaró Zoé Robledo ante el presidente López Obrador en la conferencia mañanera de este 25 de agosto en Acapulco, Guerrero.

Aseguró que está constituyendo una institución para los próximos 80 años, “para las próximas generaciones y eso debe de anteponerse ante cualquier aspiración por legítima que sea”.

Lee también Firman convenio para consolidar el programa IMSS-Bienestar en Guerrero

“¡Qué generosa es la vida de poder estar en Guerrero, para decirlo aquí: La Patria es primero”, expresó.

Al ser cuestionado si en un futuro no descarta ir por la gubernatura de Chiapas, Robledo dijo que el estado va a estar en su destino y su origen: “Las intenciones de ayudar a Chiapas no tienen que verse desde qué cargo se puede aportar, sino cuál es el momento y cuál es el lugar desde donde más se puede ayudar, tengo 44 años, entonces me dedico a la política, solo se hacer esto, entonces seguramente en un futuro, quizá, pero en este momento estoy concentrado en el IMSS-Bienestar”.

El director del IMSS rechazó que su decisión haya tenido que ver con problemas con empresas y licitaciones.

Lee también Zoé Robledo buscará concretar implementación del IMSS-Bienestar antes del término del sexenio

“Esta es una decisión que quizá algunos no la van a poder entender en este momento, otros no la van a querer entender en este momento, pero creo que los hechos siguientes y demostrar por qué yo tomé esta decisión de seguir acompañando al presidente López Obrador, encabezando este propósito de construir un nuevo sistema de salud, una nueva institución, es similar al momento cuando se construyó el IMSS hace 80 años y creo que nadie en ese momento escatimó las cosas.

“Estoy consciente de algo y es algo muy íntimo, muy personal. Para mí, estoy acompañando, como los que acompañaron a Juárez, los que acompañaron a Lázaro Cárdenas, y eso pues solo la historia demostrará quién tiene la razón”, declaró.





Lee también Zoé Robledo no va por gubernatura de Chiapas, se queda en el IMSS: AMLO











Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





maot