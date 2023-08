La diputada de Morena, Adela Ramos, dijo estar consciente del riesgo al que se enfrenta al pronunciarse en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos.

A través de un video publicado en redes sociales, dijo que está en riesgo su integridad física y moral luego de que el día de ayer expusiera su inconformidad con los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Estoy consciente del riesgo que pueda tener mi integridad física y moral, pero ante todo está mi lealtad a México”, afirma.

Asimismo, agradece las muestras de apoyo y solidaridad tras exigir que se audite la elaboración de los ejemplares, así como solicitar la comparecencia de quienes participaron en la creación de los libros.

Diputada de Morena rechaza nuevos libros de texto

Este lunes, la diputada Adela Ramos, se sumó a la petición de no distribuir los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A través de una conferencia, la legisladora señaló que no solo se trata de los errores ortográficos, sino que también se plasman intenciones dogmáticas con interés político, por lo que se sesga los derechos de las niñas y los niños.

"Es evidente que no solo se trata de errores ortográficos y gramaticales, sino de intenciones dogmáticas y filosóficas que conllevan a un interés político con abusos exagerados, sesgando los derechos de nuestra niñez”.

“Estoy en desacuerdo con la posición irreflexiva de nuestras autoridades educativas y de nuestro gobierno, ante las múltiples voces de inconformidad de maestros, maestras, padres y madres de familia, así como expertos [...] Me sumo a la posición de no distribuir los libros de texto en este ciclo escolar hasta que haya condiciones favorables, hasta que no se resuelva jurídicamente este proceso”, sentenció.

La legisladora exigió, además, que se realice una revisión de los libros a fondo, por lo que solicitó una auditoría del proceso de elaboración de los libros de texto, así como a la comparecencia de los involucrados ante la comisión de Educación.





