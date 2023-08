La diputada de Morena, Adela Ramos Juárez, se sumó a la petición de no distribuir los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A través de una conferencia, la legisladora señaló que no solo se trata de los errores ortográficos, sino que también se plasman intenciones dogmáticas con interés político, por lo que se sesga los derechos de las niñas y los niños.

"Es evidente que no solo se trata de errores ortográficos y gramaticales, sino de intenciones dogmáticas y filosóficas que conllevan a un interés político con abusos exagerados, sesgando los derechos de nuestra niñez”.

Lee también: Diputados de Morena se reúnen con autoridades de la SEP; defienden nuevo modelo educativo y libros de texto

“Estoy en desacuerdo con la posición irreflexiva de nuestras autoridades educativas y de nuestro gobierno, ante las múltiples voces de inconformidad de maestros, maestras, padres y madres de familia, así como expertos [...] Me sumo a la posición de no distribuir los libros de texto en este ciclo escolar hasta que haya condiciones favorables, hasta que no se resuelva jurídicamente este proceso”, sentenció.

La legisladora exigió, además, que se realice una revisión de los libros a fondo, por lo que solicitó una auditoría del proceso de elaboración de los libros de texto, así como a la comparecencia de los involucrados ante la comisión de Educación.

Finalmente, la legisladora aseguró que no será "comparsa" de la corrupción.

Tras su conferencia, la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, señaló que las declaraciones de Ramos Juárez "son de manera completamente personal y no corresponden a la postura de la bancada".

Con información de Antonio López Cruz

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

rmlgv