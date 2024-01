En el marco del Día de Reyes, la Secretaría de Salud (Ssa) recomienda adquirir juguetes que promuevan la actividad física, estimulen el desarrollo cognitivo, la imaginación y creatividad en los niños.

Los rompecabezas, juegos de experimentación y de destreza armables y edificables, mosaicos o cuentos, desarrollan la creatividad de los menores, señaló el subdirector de Medicina Crítica del Instituto Nacional de Pediatría (INP) de la Secretaría de Salud, Carlos López Candiani.

Por el contrario, los celulares o tabletas electrónicas, que cada vez son regalos más comunes, limitan el desarrollo de su creatividad, dijo.

También es recomendable revisar las etiquetas informativas de los juguetes que señalan la edad específica para utilizarlos, con el objetivo de disminuir el riesgo de accidentes y otros daños.

"Si las niñas o los niños son muy pequeños y manipulan juguetes que contienen piezas que pueden introducir en su boca, nariz u oído, corren el riesgo de asfixia o bloqueo de canales nasales y auditivos", detalló el funcionario.

De acuerdo con la dependencia federal, durante esta fecha se incrementan 30% los accidentes por traumatismos debido a caídas de bicicletas, patines, motos y scooters, por lo que es fundamental utilizar casco, rodilleras y coderas, así como la supervisión de una persona adulta.

López Candiani detalló que el INP ha atendido hasta 7 fracturas por esta causa en un solo día.

Sobre videojuegos, recomendó seguir la clasificación de los contenidos de acuerdo con la edad y Lineamientos generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos.

Asimismo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) recomienda no comprar juguetes que carecen de etiquetas informativas, que no contengan leyenda de advertencias y medidas de precaución, o bien, que no garanticen la calidad sanitaria del producto y/o de los materiales de fabricación.

