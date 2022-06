Esto opina la gente sobre la idea de AMLO de eliminar el horario de verano

Estudiantes, profesionistas y comerciantes cuestionaron mayoritariamente la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar vía decreto o por una consulta ciudadana el Horario de Verano, con el argumento de que provoca daños a la salud, por lo que consideraron que, en todo caso, la decisión debe contar con el aval de científicos y universidades.

“El presidente López Obrador sólo busca desviar la atención de temas más importantes que no ha resuelto su gobierno, como la inseguridad, la violencia, los feminicidios y el alza de los alimentos. Es sólo es un tema mediático”, dijo a EL UNIVERSAL la estudiante Luisa María Romero.

Opinó que éste, como otros temas que plantea el Presidente en las mañaneras, “no es del interés de la población, sobre todo en estos momentos de crisis de inseguridad y económica, sólo busca desviar la atención con propuestas mediáticas”.

También lee: Muñoz Ledo: “México tiene un narcogobierno”; ve contubernio AMLO-delincuencia

Giovanni Frías, repartidor de alimentos por aplicación, indicó que en lo personal no le afecta la instrumentación anual del Horario de Verano, pero en su actividad, tener días en que hay más claridad por las noches es positivo por el tema de la inseguridad y los asaltos en la ciudad.

“Es bueno que se consulte a la ciudadanía qué opina de este tema, para ver qué tanto y cuánto le afecta cambiar de horario en el año. No debe ser decisión de una persona o por un decreto presidencial el eliminarlo”, apuntó.

Bernardo González, contratista en el sector de la construcción, apuntó que “nuestra estructura económica y el planteamiento comercial están habituados a este horario que funciona muy bien, porque si bien es cierto que al inicio a todos los ciudadanos nos repercute el cambio de horario, al final de cuentas fue una gran idea para el país por los ahorros de energía que permite y para tener horarios con mayor productividad”.

Aseguró que el esquema del Horario de Verano “funciona muy bien, porque entramos una hora antes y tenemos jornadas con mayor iluminación natural, que en el sector de la construcción son importantes. Hay que tener en cuenta a todos los sectores y no sólo por decreto eliminar algo que funciona”.

También lee: AMLO califica de "corrientes y vulgares" acusaciones de Muñoz Ledo y Labastida sobre supuestos nexos con el narco

Claudia, maestra de yoga, consideró que el Horario de Verano no le afecta en lo personal. “No me perjudica, no siento ningún cambio a nivel laboral, pero me gustaría que existiera un solo horario en el país; entiendo que se hizo por cuestiones económicas, por el tema de la Bolsa de Valores de Estados Unidos y con ello se buscaba que estuviéramos en la misma sintonía con esa nación”.

Felipe Ángulo, dentista originario de Guadalajara, comentó que el Horario de Verano es benéfico en el tema del ahorro de energía, pero “sí cuesta trabajo acostumbrarte los primeros días”, por lo que es positivo conocer por medio de una consulta qué opina la mayoría de los ciudadanos del tema.

“Me imagino que hay trabajos, profesiones en donde les afecta más, pero debe estar acompañado de estudios de universidades, especialistas, el costo-beneficio de la decisión”, dijo.

La estudiante universitaria Nohemí expuso que el Horario de Verano le ha sido útil, porque los días tienen más horas con sol y existe un poco más de seguridad al salir de la escuela o caminar por las noches. “Afecta un poco en las mañanas que está oscuro”.