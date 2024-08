Esto es lo que pasará con las redes sociales de AMLO cuando deje la Presidencia de México

Al referir otra vez que cuando deje la Presidencia de México se retirará por completo de la vida pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó lo que pasará con sus redes sociales, porque no las usará.

En su conferencia mañanera de este miércoles 28 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador indicó que tampoco verá las mañaneras de Claudia Sheinbaum.

VIDEO AMLO presenta avance de documental sobre el Tren Maya, “la obra constructiva más importante del mundo”

¿Qué pasará con las redes sociales de AMLO?

“Las vamos a mantener (las redes sociales), pero no activas. O sea, para quien quiera. Y de una vez lo digo, van a estar bajo la administración de Jessi (Ramírez), una compañera que me ayuda, ella va a quedarse con eso.

“Pero no voy yo a poner nada, ni ella ni nadie, nada más es por si se quiere hacer una consulta, ahí está eso”, contó el Presidente.

“No voy a pronunciarme, no voy a dar declaraciones, no voy a escribir nada en las redes. No voy a asistir a ningún acto público, no voy a escribir ningún artículo, no voy a hacer ninguna aclaración, nada. ”, sentenció

Recordó que en su retiro se dedicará a escribir un libro sobre la grandeza cultural de México.

Martha Jessica “Jessi” Ramírez González es directora general de Comunicación Digital del presidente López Obrador.