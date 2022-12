Este jueves, Suprema Corte da voto definitivo en caso que se expone en documental "Duda Razonable"

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó para el jueves la votación definitiva del amparo en el caso de los tres hombres sentenciados de Tabasco, protagonistas del documental “Duda Razonable”, a 50 años de prisión por el delito de secuestro.

En la sesión de este martes y por unanimidad, el pleno sólo aprobó la procedencia del amparo mediante el cual los imputados impugnaron la sentencia a la que fueron condenados por la justicia tabasqueña.

Por lo que, pasado mañana los ministros decidirán si conceden o no la protección de la justicia a Juan Luis López García, Héctor Muñoz y Gonzalo García Hernández, presos desde 2015 acusados de organizar un secuestro en el municipio de Macuspana.

Lee también: ‘Duda Razonable’ y sus abogados fuera de cámaras

Cinco ministros se han manifestado al momento en contra de las consideraciones del proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que plantea sentar precedente de aplicación general.

Para el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, “Duda Razonable” es un típico caso de arbitrariedad y abuso de poder, en el que se fabricaron pruebas y culpables.

“Es un típico caso donde simplemente tres personas que estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado, donde la arbitrariedad y abuso de poder se hace patente, donde se tortura, donde se fabrican pruebas, donde se fabrican culpables y donde la justicia no importa, lo único que importa es satisfacer un deseo, no sé si estadístico o de qué otro tipo, de la autoridad”, expuso ante el pleno.

Lee también: Ponen en duda razonable la historia de dos secuestros

Zaldívar enfatizó que se trata de un asunto grave, ya que los tres hombres tuvieron que decidir entre seguir en prisión preventiva oficiosa y aceptar una responsabilidad que no tienen ante la esperanza de poder terminar con la cárcel.

“Hay vidas, hay seres humanos aquí y lo malo es que este caso no es único, no es aislado, hay cientos sino es que miles de casos, en este país de gente pobre que está en la cárcel simplemente porque no pudieron defenderse adecuadamente porque hubo una decisión desde el poder para mantenerlas ahí y este Tribunal constitucional, sino está para ayudar a estas personas tan vulnerables, entonces no sé cuál es nuestra función”, mencionó.

El ministro Luis María Aguilar Morales anunció que votará a favor del proyecto de amparo, mientras que su compañera, Yasmín Esquivel Mosa consideró que hay elementos para amparar sentenciados.

“En general, coincido con el sentido del proyecto y su apartado “, señaló la ministra Margarita Ríos Farjat.



La ministra Norma Lucía Piña Hernández señaló que se está resolviendo un caso en concreto, por lo que se establecer reglas clara para establecer un precedente general.

“Debe quedar muy claro cómo tienen que actuar los tribunales colegiados, incluso nosotros como primera sala, porque estar aludiendo a un caso excepcional podemos caer en la arbitrariedad, al margen de que este caso implique graves violaciones de derechos humanos, y que pueden existir muchos casos iguales, no podemos caer en la arbitrariedad de que este caso lo resolvamos así y que los demás no, tenemos que fijar reglas claras”, indicó Piña Hernández.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

tjm/rcr