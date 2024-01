La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó sobre la dispersión de pagos de los programas sociales Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

En conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, la titular de Bienestar señaló que los pagos corresponden a los bimestres marzo-abril y mayo-junio.

Señaló que el depósito se realizará en la tarjeta del Bienestar de los derechohabientes y será de acuerdo con la letra del primer apellido.

La dispersión de pagos comenzará el 29 de enero y finalizará el 23 de febrero.

Lee también ¿Cuándo inicia el pago adelantado de 12 mil pesos a adultos mayores por la veda electoral?

Este es el calendario de adelanto de pagos:

Foto: X @A_MontielR

Lee también Beca Benito Juárez 2024: esta es la fecha límite para obtenerla

¿Por qué se adelantará el pago de la Pensión del Bienestar?

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que, debido a la veda electoral, los programas del Bienestar se dispersarán antes de que inicie marzo.

Aseguró que respetará la veda electoral que comienza el 1 de marzo hasta el de 2 de junio, porque ya se acabaron los tiempos donde el gobierno hacía “mil trucos antidemocráticos”, con la entregaba despensas y compraba votos.

Mencionó que es importante informar sobre estos programas sociales porque “estamos a un mes de que inicie la veda electoral, a finales de febrero comienza la veda, porque el 1 de marzo inicia la campaña”.

Explicó que, en este marco, no se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas y se busca ser respetuosos de todos estos procedimientos “para no regresar a lo de antes que no se respetaban los tiempos y había reparto de despensas, materiales de construcción, hasta un día antes de la elección”.

Lee también IMSS Bienestar abre registro para personas sin seguridad social en 23 estados; esto necesitas para la credencial





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr