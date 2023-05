El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el reto del periodista Carlos Loret de Mola para entrevistarlo y mencionó que no quiere ver al columnista de EL UNIVERSAL.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador expresó: “¡Imagínense que yo me voy a dejar entrevistar! No lo quiero ver; o sea, es un hampón; o sea, me reservo el derecho de admisión, aquí me reservo el derecho de admisión, no puedo reunirme con bandoleros, no puedo reunirme con malandros, no, no, no, nada, nada”.

El presidente de México reafirmó “el cambalache” de bienes que supuestamente posee Carlos Loret de Mola con los de su familia.

“El tiene muchísimo más dinero, mal habido. Lo que nosotros tenemos es producto de nuestro trabajo, y eso es lo que estoy esperando, pero no necesito verlo”, dijo el Presidente.

Lee también: AMLO responde a reto de Loret de Mola y rechaza ser entrevistado: “No quiero verlo”

Las preguntas de Loret para AMLO

Tras negarle la entrevista, Loret de Mola mencionó públicamente, en su espacio de Latinus, las preguntas que quería realizarle al presidente López Obrador y señaló que el titular del Ejecutivo “no dio un solo argumento e insultos no le faltaron”.

“¿Dónde quedó el dinero de sus hermanos Pío y Martín, que recibieron tantas veces en sobres amarillos? ¿Se lo quedaron ellos? ¿Se fue a su campaña? ¿Se lo dieron a usted? ¿Le parece correcto que su hijo José Ramón haya vivido en una mansión de un contratista de su gobierno, eso está bien?

“¿Los amigos íntimos de su hijo Andy tienen negocios en el Aeropuerto de Texcoco, que usted canceló? ¿Los amigos de su hijo Andy han recibido contratos millonarios de su gobierno? ¿Por cuánto dinero?

“Por cierto, ¿De qué viven sus hijos? ¿En qué trabajan? ¿De verdad con una chocolatería les alcanza para darse vida de millonarios? ¿Por qué su prima Felipa sigue recibiendo contratos millonarios de Pemex, a pesar de que usted prometió que se cancelarían? ¿Cuál es su relación con el cártel de Sinaloa? ¿Usted considera que tener buena relación con el crimen organizado le ayuda a la gobernabilidad del país?

“Bueno, en una entrevista con López Obrador le preguntaría de su récord de asesinatos, de los abrazos que da a los verdaderos hampones y malandros. No me diga que no sería una entrevista interesante. Le insistiría para que acepte que a México, la pandemia le costó 800 mil muertos, que fue el quinto peor país del mundo.

“Y si sale con que ya se resolvió el desabasto de medicamentos, lo invitaría a que nos fuéramos a un hospital al azar, sin avisar, cámara al hombro para que platique con la gente que está ahí, a ver qué le dicen de la medicina y los tratamientos. Él dice que es un presidente muy cercano a la gente, no debería negarse”, señaló el columnista de EL UNIVERSAL.

“En el fondo no se trata de responder a un periodista, se trata de resolver las preguntas que hace la sociedad, los periodistas solo somos el vehículo. Qué lástima que el presidente respondió con insultos a mi invitación.

“Por cierto, la invitación queda abierta, porque si de rendición de cuentas se tratara, vale mucho más una entrevista así, que mil mañaneras con preguntas a modo”, agregó Carlos Loret de Mola.

Lee también: Carlos Loret de Mola.- El presidente del “hago lo que quiero”