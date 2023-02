Rosario Robles Berlanga regresa este viernes al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur en la Ciudad de México, pero lo hará en libertad, sin temor a ser detenida nuevamente como aquel trágico agosto de 2019.

La exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio anterior está citada a audiencia por el juez Omar Paredes Gorostieta, quien, en acatamiento a un amparo del Noveno Tribunal, resolverá si deja sin efecto el proceso penal que se le sigue por el delito de omisión, y que la mantuvo más de mil días recluida en el Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

“Ahora voy a volver en libertad, que es una gran diferencia. Las últimas veces que lo había hecho era en mi calidad de prisión preventiva y me da mucha tranquilidad”, asegura.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Robles Berlanga expresa: “Esta venganza ya fue suficiente. Hay gente del gobierno actual y de otros gobiernos que se enriquecieron, a todas luces tienen propiedades y recursos, están en los Pandora papers y nadie los persigue”.

La exfuncionaria confía en que hoy se finiquite la acusación penal en su contra y continúe por la vía administrativa para cerrar el ciclo de lo que considera una persecución política desde el más alto poder de este país, de la que ha sido víctima.

“Si el juez decide sobreseer se elimina el procedimiento penal. Ya no estaría yo sometida a este procedimiento al que nunca debí haber estado sometida, al que nunca debí ni siquiera haber pisado la cárcel y gracias a que existe el amparo hemos venido señalando y no nos han encontrado nada”, expone.

Robles Berlanga aclara que el hecho de que la acusación en su contra se pueda trasladar a la vía administrativa no significa que ya no sea investigada por el delito de omisión, al contrario, reta: “Que se pueda seguir, que se investigue. Yo siempre he dicho, soy la primera en querer que se investigue todo esto para demostrar cabalmente que soy inocente y limpiar mi nombre, completamente mi nombre”.

A seis meses de recuperar su libertad, la exjefa de Gobierno del entonces Distrito Federal no teme ser detenida otra vez, como en agosto de 2019, cuando se presentó a una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur de manera voluntaria para enfrentar las acusaciones en su contra y de ahí fue tras-ladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla.

“Yo me presenté porque yo creí en la justicia, me sabía, como lo dije desde siempre, el que nada debe nada teme y en este periodo no ha habido una persona más investigada en este país que Rosario Robles y no encontraron nada absolutamente indebido. Y eso es lo que me da mucha fuerza, fortaleza. No me arrepiento de haberme presentado; no porque eso hubiera sido como declararme culpable y no, me presenté porque yo soy inocente y dije que al toro hay que tomarlo por los cuernos y el que nada debe nada teme. Sigo pensando lo mismo”, sentencia.

Robles Berlanga adelanta que si el fallo de este viernes no le favorece, continuará luchando por la vía jurídica para demostrar su inocencia porque, señala, “me parecería absurdo el estar perdiendo el tiempo, además, recursos que yo no tengo, que han significado un gran sacrificio para mi hija, para mi familia, y que se ha demostrado que yo lo único que hice fue trabajar por el país, y que quiero seguir trabajando por el país”.

Al cuestionarle si al extinguirse el proceso penal en su contra regresará a la política, la experredista responde que primero quiere cerrar los asuntos jurídicos en su contra para poder reinsertarse nuevamente en la vida política.

“Desde luego opino, soy muy activa en mis redes sociales, estoy escribiendo, pero todavía con la prudencia de que esto no ha concluido y para mí es muy importante, en primer lugar, finiquitar este asunto ya después veremos qué nos depara el destino”.

La extitular de Sedatu y de Sedesol concluye: “Espero que hoy quede finiquitado el asunto, confío mucho en que así debe de ser. Si se actúa con justicia, esa debiera ser la resolución”.