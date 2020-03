Especialistas decidirán; no vamos a improvisar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cualquier medida que su administración tome para hacer frente al avance del coronavirus será con base en lo que recomienden expertos, científicos y su gabinete de Salud; nada de política, porque no se puede estar improvisando o hacer ocurrencias en un asunto que requiere de especialistas.

En tanto, en la Cámara de Diputados, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseguró que a ninguno de los dos países les conviene tener fronteras completamente abiertas, primero por el tema de la migración y ahora por la pandemia del coronavirus.

Al emitir su mensaje en la instalación del Grupo de Amistad México y Estados Unidos, Christopher Landau pidió que ojalá las dos naciones vecinas puedan colaborar muy estrechamente en el combate al coronavirus.

En Palacio Nacional, en la conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo: “Todas las decisiones que tomemos van a tener como referencia las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos, aquí nada de política, es lo que los señores nos indiquen, porque luego por cuestiones políticas se minimiza o se exagera.

“Vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas, que son muy buenos, nada de que sale a declarar el Presidente o la secretaria de Gobernación o el secretario de Hacienda algo que tiene que ver con el coronavirus. No, aquí vamos a estar, pero siempre con el apoyo de los científicos, de los que saben sobre esto para que también la población esté tranquila”.

El Titular del Ejecutivo federal comentó que la política es un noble oficio, pero que no se sabe de epidemias o de virus, “yo de eso no sé, no soy todólogo, no soy sabelotodo y es un asunto muy serio como para estar opinando sin conocimiento. No puede haber conjeturas, improvisaciones, ocurrencias, es un asunto que requiere de especialistas”.

Ante la pandemia del coronavirus y sus efectos económicos, el Presidente no descartó hacer ajustes al presupuesto, sobre todo en el gasto del gobierno federal, pero insistió que se mantendrá una política económica que proteja a quienes más lo necesitan.

“Si llegara a hacer falta un ajuste en el presupuesto, será en austeridad, se va a apretar más el cinturón el gobierno, no el pueblo. Es digno pasar de la austeridad república a la pobreza franciscana en el gobierno, porque era mucho el exceso”.

Dijo que su gobierno no intervendrá para controlar la depreciación del peso mexicano.

“La depreciación del peso por esta situación de coronavirus y todo lo que está sucediendo pensamos que se va a atender, el mismo mercado se va a ajustar. Somos respetuosos de la autonomía del Banco de México, nada más opinar que, desde nuestra perspectiva, no debemos intervenir para que artificialmente se fortalezca nuestra moneda”.

Señaló que será el banco central el que decida cualquier medida, por lo que pidió tener confianza en la economía y no empezar a soltar dinero para el control de las finanzas, “nada de eso”.

“El mercado se regula con el mercado, nada de intervencionismos. Esa es nuestra postura como gobierno, porque consideramos que estamos bien, que tenemos finanzas públicas sanas, repito, y que no vamos a gastar nuestras reservas”.

Explicó que en el caso del petróleo se están tomando también medidas y seguirán observando la situación de la caída en el precio.

Echar culpas no sirve

Christopher Landau, por su parte, aseguró que al coronavirus no le importan los partidos políticos o las fronteras, por ello pidió trabajar de forma conjunta.

“Para ambos países, no nos conviene tener fronteras completamente abiertas, ahora lo vemos con el virus y ojalá eso podamos encontrar y colaborar de forma muy estrecha en lo del virus también, porque en cuestiones de salud no les importa el partido político o las fronteras, tenemos que realmente estar en eso de forma conjunta”, dijo el diplomático estadounidense.

En este contexto, Landau se sinceró y dijo que el pasado miércoles dio a conocer la operación en la que su país para detener a 700 personas, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, le entristeció mucho que a través de las redes sociales le hayan contestado culpando a Estados Unidos de ser los consumidores de las drogas y ellos son los que envían las armas a México.

Dijo que el echar culpas no los va a llevar a ningún lado y que hay que buscar soluciones, porque si no se hundirán ambos países.