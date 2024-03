Coatzacoalcos, Veracruz.- Sin mencionar su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle García, ante los señalamientos de que es propietaria de una “mansión” en Boca del Río.

“No podemos hablar, pero de manera figurada, ¿sí? Esa persona a la que se le quiere hacer mal por la temporada, ya ven que como está la temporada de la piña, la temporada del mango, del chayote, o sea, por cierto… Bueno, así por la temporada, por lo que yo sé y me consta, esa persona es honesta”.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo recordó que de acuerdo a la constitución de Veracruz, por ser hijo de veracruzano, también es jarocho.

“Y como yo soy de aquí, pues, este, yo no le voy a desear, no le voy a desear a mi pueblo querido que vuelva a pasar lo que ya sufrieron”.

El jefe del Ejecutivo mostró una fotografía en donde aparece el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (PRI), preso por desvío de recursos públicos, así como con el expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de Seguridad, preso en Estados Unidos por narcotráfico, en la inauguración de un penal que todavía no se ha concluido.

“Valen más las imágenes y no creo que por eso me vayan a sancionar o a cepillar porque no tiene nada que ver con la cuestión electoral. Nada más para refrescar la memoria”.

Aseguró que en Boca del Río hay mansiones, yates, y “ustedes que son mirones profesionales” van a encontrar que hay departamentos en el extranjero de quienes mal gobernaron Veracruz.

























