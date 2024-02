Al manifestar que “es como el mundo al revés”, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los organizadores de la llamada Marcha por Nuestra Democracia, que se llevará a cabo este domingo, defienden y buscan que regresen los corruptos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal acusó al empresario Claudio X. González padre de haber acudido en 2006 con Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa, para urgirlo a “acabar con Andrés Manuel” porque, afirmó, era “un peligro para México”.

“Ahora el jefe del bloque conservador es Claudio X. González hijo de los que están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es en esencia lo que buscan que regresen los corruptos, aunque digan que les importa la democracia. ¿Cómo les va a importar la democracia si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales? Si ellos fueron los que nos robaron la Presidencia en 2006. Es como el mundo al revés”.

“Pero Claudio X. González fue a decirle a Emilio Azcárraga `hay que acabar con Andrés Manuel´ porque es un peligro para México y luego Emilio, joven, con razón le dice `es que si nos abrimos por completo en contra de Andrés Manuel con lo de `Peligro para México´, Televisa va a perder credibilidad´. No estaba mal y le contesta Claudio X. González papá: `No, no, no te preocupes por eso. Eso va ser transitorio, dos, tres meses se le va a olvidar a la gente y ya. Pues fíjense que no se le olvidó a la gente, pero eso son los de la marcha”, dijo.

























maot