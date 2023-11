Tras reconocer que Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González “son muy afines”, después de proponerlas para ser ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió si la fiscal de la Ciudad de México es su “plan B”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 29 de noviembre en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado al respecto: “¿Tiene un plan B para la designación de la terna de ministras, como se mencionaba de Ernestina Godoy?”

“Las tres son muy buenas. Las tres, y no estoy haciendo labor, y nunca lo he hecho. Cuando envío una terna; cuando envié la terna para el fiscal general, no la envié con el mensaje de que quería yo que quedara Alejandro Gertz Manero- que por cierto ha hecho muy buen trabajo-. ¡No, pues iba en la terna el maestros Bátiz! Y también iba la abogada Verónica de Gyvés (...).

“¿Y quiénes decidieron? Pues allá en el Senado, ahora si no quieren ni siquiera que yo envíe un aterna, es muy sencillo: Vamos a que el pueblo elija, eso es lo mejor. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntarle al pueblo, que es lo que estoy proponiendo”, dijo al insistir en su reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos por la ciudadanía.

“Sí tengo un plan B, es ese. Un plan C, un plan D, hasta la Z”, expresó entre risas.

Al preguntarle previamente si su “plan B” es Ernestina Godoy, López Obrador respondió: “Las tres son muy buenas”.

Comentó que la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México “iba a ser consejera jurídica” del Ejecutivo Federal.