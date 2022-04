Entrevista. Sergio Gutiérrez no se ve sustituyendo a AMLO

Sergio Gutiérrez Luna, Presidente de la Cámara de Diputados, descarta la posibilidad de sustituir a Andrés Manuel López Obrador en la silla presidencial, lo que podría ocurrir en caso de que este domingo participaran al menos 37.1 millones de personas (40 % de la lista nominal), de los cuales la mayoría pidiera la revocación de su mandato.

En entrevista con EL UNIVERSAL, augura un ejercicio exitoso, la ratificación del Ejecutivo Federal, y una “victoria de la democracia”, aunque también acusa al INE de interponer un “sinfín de obstáculos” para la realización del ejercicio.

Por ese motivo, el también diputado federal de Morena advierte la necesidad de dar cauce a las solicitudes de juicio político en contra de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, además de avalar una reforma que garantice que los nuevos consejeros del órgano electoral “no sean facciosos”.

Usted sería el sustituto del Presidente si el Ejecutivo Federal perdiera la revocación de mandato. ¿Se mira en la silla presidencial?

No, yo tengo claro que eso no va a suceder, tengo una confianza absoluta por lo que he visto, por lo que he vivido, por andar en las calles, por platicar con gente, por el panorama, por las encuestas, de que el Presidente contundentemente va a ser ratificado por la ciudadanía. Entonces eso no sucederá, es un mecanismo que está previsto en la Constitución de manera abstracta, pero tengo muy claro que el ejercicio de este domingo va a ser un éxito en afluencia y va a ser un éxito en intención, y la intención será que el Presidente continúe.

¿Si este ejercicio no es un éxito, será culpa del INE o de la oposición?

Es claro que el INE puso uno y mil obstáculos en contra de la revocación, empezaron con el dinero, las casillas, han estado callando a todos los que hemos estado hablando a favor del Presidente de la República, no obstante a esos obstáculos, yo sí he palpado en tierra, en colonias, en municipios, en ejidos, que sí hay un conocimiento del tema y que sí hay una intención de ir a votar, será una victoria de la democracia”.

Incluso, sacaron un decreto para seguir promocionando la revocación. ¿Está vigente?

El decreto de interpretación es válido, es vigente, no ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte, al contrario, en la acción de inconstitucionalidad que promovió la oposición no le otorgaron la suspensión-

¿Advierte buena participación?

“Veremos cómo está la logística de las casillas, que pudiera ser compleja en varios puntos del país por la distancia, los tiempos de traslado, pero yo tengo muy claro que va a ser un éxito este ejercicio, nuestro Presidente será ratificado”.

Hablaba de los presuntos obstáculos que ha interpuesto el INE, ¿es necesaria la reforma electoral?

“Estamos a la espera de la reforma electoral que ha venido anunciando el Presidente desde hace ya algunos meses, hace pocos días dio alguna noción de lo que él considera oportuno proponer, hablaba de cómo integrar al nuevo órgano electoral con hombre y mujeres que sean elegidos por la ciudadanía, y yo creo que este mecanismo novedoso podría darnos un tamiz donde quienes estuvieran al frente del órgano también tengan una responsabilidad social con quienes los elijan”.

“Hemos visto los ejemplos nefastos de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama quienes están ejerciendo un papel faccioso, con una clara aversión hacia Morena, hacia el gobierno y hacia todo lo que representa la Cuarta Transformación, y eso es algo indeseable para el árbitro, y ante esa experiencia poco constructiva, hay que buscar un nuevo esquema que pudiera ser ese, pasarlo por el tamiz de la ciudadanía.

¿Estos dos consejeros ya se van y en San Lázaro hay al menos tres peticiones de juicio político en su contra, valdrá la pena darles cauce?

“Independientemente de si se van o no se van, el tema es evidenciar la actitud y dejar una precedente de que se han comportado de manera facciosa, y es algo inadmisible en un ejercicio de árbitro, el árbitro debe de generar confianza y ellos no lo han hecho así, y por el contrario han tenido una actitud proactiva en contra de Morena, y es algo que no puede soslayarse o dejarse al tiempo, es decir, al hecho de que ya se van, no, yo creo que sí hay que ponerlo en su dimensión política la responsabilidad que ellos tienen y que han incumplido”.

¿Dejar a los ciudadanos elegir a los Consejeros del INE, no le resta facultades al Congreso?

“Lo que se hablaba es que hubiera una propuesta inicial en la que el Ejecutivo y Legislativo propusieran nombres y ya con base en estos nombres la ciudadanía votara, es decir un proceso en varias etapas en las que intervengan los poderes, yo creo que esto le daría un cauce. Pero el tema no es de quién tiene más o menos facultades, el tema es cómo conseguimos un órgano que pueda ser más acorde a la necesidad que le demanda la función constitucional.

¿Listo para el debate de la reforma eléctrica?

“Sí, siempre estamos listos para los debates aquí en el pleno, y ese que tiene máxima importancia, pues más que listos y puestos para estar ahí”.

¿Alcanzarán los votos, habrá reforma eléctrica?

“El tema es construir una iniciativa, parto del diagnóstico, en el diagnóstico todos los grupos parlamentarios coincidieron en que la reforma del anterior sexenio fue un error, es insuficiente, que hay que hacer otra, ¿cómo? pues es lo que tenemos que construir, yo no tomaría el tema del PRI como una radicalización, sino como una postura con propuestas que habremos de dialogar para construir una ruta que pueda ser la que suba al pleno”.

¿El Presidente pide votos a conciencia, cree que desde la oposición habrá quienes en su conciencia esté avalar la iniciativa de ustedes?

“Yo creo que las y los diputados tenemos, además de la filiación partidista, el compromiso con la ciudadanía, con el pueblo, en este caso hay una realidad, los costos de la luz han venido en aumento, tenemos una situación que pudiera volverse compleja como está sucediendo en Europa, en España. La responsabilidad que tenemos como diputados, con independencia del partido, es con la ciudadanía, en ese sentido, nosotros apelamos a todos los diputados y diputadas del congreso para que en conciencia tomen una decisión, más allá de cualquier tema ideológico, partidista o de disciplina, que analicemos y que dimensionemos la importancia de nuestro voto”

¿Entonces sí ves condiciones de que esta reforma sea aprobada?

“Sí, veo condiciones para avanzar un acuerdo y sacar adelante la reforma eléctrica, estaremos haciendo política estos días”.