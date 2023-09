El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que en la reunión que sostuvo con Marcelo Ebrard y un grupo de legisladores marcelistas, se refrendó la unidad en torno de la cuarta transformación.

“Solamente fue para darle seguimiento a lo que ya habíamos acordado, de que no se va a mezclar el tema del partido, que está en el proceso a través de la Comisión de Honor y Justicia, y la agenda legislativa es otra, y la importancia de que estemos unidos en torno al mismo proyecto por el cual fuimos electos, que es lograr la Cuarta Transformación. Desde hace mucho hemos hecho todas las reformas a las leyes, pero se requieren recursos para poder financiarlos”, expuso.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, el líder guinda aseguró que “es falso” que los 40 diputados marcelistas pretendan o hayan pretendido hacer un grupo alterno a la fracción.

“No, eso no es cierto. Eso es falso y nunca me hablaron de ello, al contrario, ratificaron la necesidad de que el Grupo Parlamentario tiene que estar unido entorno a la Cuarta Transformación, entorno a Morena, entorno a la Coalición y todos lo refrendaron, y se va a respetar la integración de los grupos parlamentarios”, detalló.

Mier Velazco aprovechó para opinar en torno al decálogo que presentó el Frente Amplio por México en materia presupuestal.

Al respecto, dijo que aún no lo ha visto, pero adelantó que “seguramente no vamos a encontrar coincidencia”.

“Lo digo aún antes de revisarlo y no me niego a leerlo porque somos dos proyectos distintos. Mientras que ellos le apuestan a no generar bienestar, mientras que ellos le apuestan a que el Presupuesto no sea un instrumento redistributivo del ingreso, nosotros pensamos por el contrario, que la mejor palanca para promover e impulsar el desarrollo del país, reducir desigualdad y generar mayor bienestar y consumo a los mexicanos es teniendo, primero, una política económica que esté sustentada en la política monetaria y la política fiscal; segundo, que esté enmarcada en los principios de austeridad; y tercero, que esté orientada a reactivar las economías locales a través de los programas sociales”, concluyó.

