En su gira de regreso para supervisar los avances del Tren Maya tras haberlas suspendido el pasado 23 de abril al dar positivo a Covid, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este domingo dos reuniones de evaluación del proyecto ferroviario y sobrevoló el tramo Mérida-Campeche-Escárcega, así como la estación, el hotel y la zona arqueológica de Edzná.

En su cuenta de Twitter el jefe del Ejecutivo federal difundió un video del sobrevuelo a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) de la zona arqueológica de Edzná, la cual calificó como una”joya”, y expresó "¿A dónde lo vas a agarrar, primo hermano?".

Ayer sábado, el Mandatario federal garantizó que en el próximo mes de diciembre “llueva, truene o relampaguee, con el favor de la ciencia y el creador”, inaugurará el Tren Maya.

El presidente López Obrador había suspendido sus giras de trabajo el pasado domingo 23 de abril luego que anunciara que había contraído por tercera vez Covid-19.

Tres días después, por medio de un video, el Mandatario federal informó que se le había bajado la presión y en una reunión en la Base Aérea Militar 8 en Mérida, Yucatán, evaluando los avances del Tren Maya, “me quedé dormido, fue una especie de "vaguido".

"Se me bajó la presión y estando en una reunión evaluando el Tren Maya me quedé dormido, fue una especie de "vaguido", por lo que llegaron de inmediato los médicos y me atendieron, no perdí el conocimiento sí tuvo esa situación de desmayo transitorio", detalló el mandatario.

