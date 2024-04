A 41 días de la elección federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió la autoría del programa estrella de la política social de su administración: la pensión universal para adultos mayores.

“Cuando llegamos… Esta es la pensión universal, esto le daban bimestralmente a los adultos mayores (mil 600 pesos) y no a todos, no era universal. Esto lo empezaron a entregar porque en el 2000 lo establecimos en la ciudad y Fox (presidente de México) no quería, decía que no estaba de acuerdo, que lo que se debía hacer era poner a trabajar a los adultos mayores”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 23 de abril en Palacio Nacional.

El Presidente recordó que como candidato a jefe de Gobierno capitalino ofreció que entregaría la pensión para adultos mayores “y eso salió de esta cabecita y de este corazón y ofrezco disculpas por tener que decirlo porque es mucha la manipulación y el bombardeo de mentiras”.

En el Salón Tesorería, López Obrador mostró una gráfica con los incrementos, año con año, que durante su gobierno se aprobaron para llegar a una pensión universal para adultos mayores de 6 mil pesos bimestrales.

“Esto ya lo hicimos y porque no lo habían hecho antes, porque una razón muy sencilla, ellos no le tienen amor al pueblo, son muy individualistas, les importa lo material, su dios es el dinero, eso es una realidad para 12 o 13 millones de adultos mayores”, expresó.

Aseguró que eso mismo buscan con su reforma a las pensiones para que los trabajadores reciban una mejor pensión y revertir las reformas de los expresidentes Ernesto Zedillo (PRI) de 1997 y de Felipe Calderón de 2017, pero que además los trabajadores que se retiren reciban la pensión universal de adultos mayores.

