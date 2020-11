En pandemia, se detectan 74 casos de lepra; llaman a no discriminar a pacientes

En lo que va de 2020, la Secretaría de Salud (Ssa) ha detectado 74 casos de lepra en México; sin embargo, la dependencia resaltó que es una enfermedad curable, si se detecta y atiende a tiempo, a pesar de que el tratamiento es largo.

En conferencia de prensa, Fátima Luna, directora nacional de microbacteriosis, afirmó que la lepra es una enfermedad que todavía persiste en el país: “En 2019 se presentaron 182 casos y en 2020 llevamos 74 y se considera una enfermedad crónica”.

La especialista explicó que la lepra es una enfermedad que se puede transmitir a través de gotitas que se expulsan por la boca o la nariz, causada por el bacilo mycobacterium leprae, que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. Agregó que el periodo promedio de incubación es de cinco a 20 años.

“La lepra se presenta como una o varias lesiones en la piel que no tienen sensibilidad al tacto o al dolor, y pueden localizarse en cualquier parte del cuerpo. Es una enfermedad crónica causada por el bacilo”, detalló.

Destacó que a nivel global la OMS estima un millón de casos de lepra y en 2019 se registraron 202 mil 185 en 110 países, lo que colocó a México en el décimoprimer lugar, con 182 países en la tabla.

Dijo que existen zonas endémicas de la lepra en la República, como Sinaloa, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Nayarit, Guerrero y Quintana Roo, “pero la tasa nacional es de menos de una persona, lo que no significa que no se puedan dar casos, por eso es necesario que el personal médico sepa diagnosticarla”.

La experta en el tema llamó a la población a evitar la discriminación hacia personas que viven con este padecimiento, y subrayó que no se transmite tan fácilmente.

“Se requiere tener factores genéticos, inmunológicos y nutricionales para desarrollar lepra, no es hereditaria y de baja contagiosidad, no se contagia por contacto ocasional como tocar a una persona enferma y no se cae la piel a pedazos ni partes del cuerpo como mucha gente piensa”.

Fátima Luna comentó que existe un programa de Prevención y Control de Lepra en el contexto de Covid-19, basado en tres puntos: reforzar las medidas de prevención en la atención de las personas con lepra en establecimientos de salud; diagnóstico y tratamiento.

“Es necesario que el personal de salud cuente con equipo de protección para atender a pacientes con posible diagnóstico de lepra”, aseveró la especialista.