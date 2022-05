"En México la justicia es elitista", dice Zaldívar; lamenta que cárceles esten llenas de inocentes

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó que en México la justicia es elitista pues en todo el país las cárceles están llenas de inocentes cuyo único delito es la pobreza.

Así lo dijo durante la firma de un convenio con el gobierno de la Ciudad de México para que los defensores públicos federales puedan intervenir en casos del fuero común y coadyuvar al ministerio público local.

“En México seguimos teniendo una justicia elitista, una justicia que privilegia a quienes tienen recursos económicos o contactos políticos frente a los que nada tienen.

“Seguimos teniendo una justicia, a lo largo de todo el país, donde las cárceles están llenas de inocentes cuyo único delito es la pobreza”, señaló.



Destacó que la firma del convenio se da en el marco de la próxima visita que realizará al penal de Santa Martha para platicar con las internas que le pidieron acudir al centro de reclusión a observar las violaciones de derechos humanos de las que son víctimas.

Anunció que luego de la visita, él y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum se reunirán para conversar de qué manera el Poder Judicial de la Federación (PJF) puede actuar en conjunto con las autoridades locales para revertir esa situación.

Consideró que en breve, la firma del convenio para que la defensoría pública federal pueda atender casos del fuero común dará resultados tangibles.

“Que cada vez menos, hasta que esto no ocurra, haya personas en la cárcel porque no tuvieron recursos o simplemente porque no tuvieron una defensa con calidad”, concluyó.

Lee también: Asesinan a tiros en Veracruz a las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García

Durante el evento estuvieron presentes el presidente del Tribunal local, Rafael Guerra; la fiscal General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy; el director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval; la Secretaria General de la Presidencia de la SCJN, Alejandra Spitalier y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención, Sheinbaum reconoció que aunque el gobierno local ha intentado reforzar la defensoría pública de la CDMX, requieren apoyo de la Federación.

“No hay nada más difícil que una persona que es sancionada por la justicia y que no tiene acceso a la defensoría”, dijo.

“Aceptamos y requerimos el apoyo de la defensoría pública de la Federación (...) el día de hoy es un evento histórico porque finalmente en el fondo lo que buscamos todos es que la justicia sea accesible para todas y todos”.

Lee también: Jalisco suspende uso obligatorio de cubrebocas en lugares públicos y cerrados

ardm