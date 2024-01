Maru Rojas es una extraordinaria mexicana que ha sabido escalar, por sí sola, peldaño a peldaño, la difícil tarea de convertirse en una excelente y dinámica reportera, quien afirma preferir más a la reportera, pues dice que le faltó muchísimo para llegar a ser una gran mamá. Asimismo, asegura que le quedó muy, pero muy chiquita la posibilidad de ser considerada una excelente hija, al compararse con la extraordinaria y maravillosa mujer que le dio la vida.

Agradecida con Dios y con la vida misma, profundamente enamorada de su cotidiano quehacer periodístico, en esta tercera y última parte de la entrevista con EL UNIVERSAL, con más de 30 años de experiencia dentro de la radio mexicana, cuidadosa de sus expresiones y sin el mínimo deseo de menospreciar el trabajo que realizan los tres grandes líderes de opinión, quienes tienen a su cargo la conducción de los principales noticieros de la radio mexicana: Joaquín López Dóriga, Pepe Cárdenas y Ciro Gómez Leyva, reporteando para cada uno de ellos, expresando su admiración y gratitud, sostiene que en el espectro radiofónico existen miles de señales, pero la mejor, está “Por la Mañana con Ciro Gómez Leyva, ello, obedece a que las audiencias son las audiencias y Ciro Gómez Leyva ha logrado romper los niveles de popularidad, escuchado por millones de personas en todo el país y en el mundo.

Al cuestionarle qué opina que, por primera vez en la historia del país, México tenga una mujer en la presidencia, me respondió: “Déjame decirte que no es la mujer por la mujer, sino que tiene que ganar el mejor proyecto que hay detrás de las dos contendientes, y esto, no te lo digo porque sea feminista.

Una mujer admirable, con enorme entereza, trata de superar, poco a poco, el terrible dolor de haber perdido a su amado hijo Adrián, cuando ni siquiera había llegado a cumplir los 18 años de edad.

Sumamente sencilla, amable en su trato, simpática, educada y dueña de una prodigiosa memoria, acepta ser entrevistada en la intimidad de su hogar, ubicado al sur de la Ciudad de México, soportando los dolores de un esguince sufrido en la pierna izquierda, responde:

-¿Un periodista tiene sueños?

-¡Por supuesto!!, déjame contarte una interesante anécdota. Resulta que cuatro grandes amigos -Los Tres Mosqueteros y yo-, todos los fines de semana nos reuníamos y nos íbamos de vagos, ya fuera a Malinalco, en donde uno de esos Tres Mosqueteros tenía una casa de campo, mientras que, el otro, era hijo de Antonio Ortiz, subsecretario de Programación y Presupuesto con Luis Donaldo Colosio. En uno de esos viajes a Malinalco, empezamos a soñar con editar una revista independiente para jóvenes, en donde publicáramos todo lo lúdico…

-¿Ahí fue donde le diste rienda suelta al destrampe?

-¡Brujo!!, me moría de ganas por sacar a la luz mi lado lúdico, mientras que ellos tres, eran sumamente bohemios…

-¿Por qué Los Goliardos…?

-Era una combinación de todo lo lúdico que yo no había podido ser, combinado con el lado bohemio de ellos. Goliardo era la vida fácil, del vino y las mujeres, una aleación de cantos clérigos para echar desmadre…

-¿Una especie de Himno de los Goliardos?

-¡…No inventes Edmundo…!!

-¿Ahora que…?

-Cada minuto me sorprendes… ¿Cómo supiste el nombre de Los Goliardos?

-Ja, ja, ja, más sabe el diablo por viejo que por diablo… Carmina Burana lo define tal cual…

-¡Es cierto!!, es un canto a los Goliardos y por ello, nosotros nos autodefiníamos como unos Goliardos. Nos encantaba reunirnos todos los viernes, sábados y domingos y lanzarnos a Morelos, Tlaxcala e Hidalgo, por cierto, nos fascinaba meternos a las grutas y explorar las ruinas…

-Ya cuéntame todo completo, ¿se ponían unas deliciosas y divertidas pedas…?

-Ja, ja, ja, para qué te digo que no, sí, sí.

-¿Te aventabas tus “churros de mota”

-Fíjate que ellos sí, pero a mí, desde que murió mi querida tía de cáncer de pulmón… Ella fumaba como “chacuaco”, jamás me ha gustado el cigarro, mucho menos, iba a meterle a la “mota”

-¿Alguna vez platicaste con tu hijo acerca del peligro de las drogas?

-¡Claro que sí!!, le decía una y otra vez, que podía estar cerca del fuego y no quemarse…

-¿Qué decían tus amigos cuando les rechazabas la “mota”?

-Ponían cara de “what”, y les decía que mejor me invitaran de comer una torta y hasta una buena chela… ¿pero meterme humo al cuerpo? ¡No, eso no era lo mío!!

-¿Cómo lograste compaginar con Los Goliardos si ninguno de ellos estudiaba comunicación?

-Dios te da la oportunidad de escoger a tus amigos. Uno de ellos estudiaba sociología; el otro, era un experto en cuestiones de diseño gráfico, y el último, Letras en la UNAM. Por cosas de la vida, de repente, vivimos un inesperado acercamiento con Luis Donaldo Colosio.

-¿Tuviste la oportunidad de platicar con él?

-¡Sí!!, era un gran tipo. Nos ofreció que de llegar a la presidencia, los Goliardos formarían parte de la estructura de la Secretaría de Cultura…

-Cuéntame de qué hablabas con Colosio y cómo era su trato con ustedes…

-Fíjate que, con el doctor Ortiz, papá de mi amigo Mario, fue quien nos introdujo con Luis Donaldo y le presentamos el proyecto de la revista, por cierto, ya lo teníamos mucho muy avanzado.

-Ya no me la hagas de emoción… ¿Qué le pareció a Colosio el proyecto?

-Cuando tuvo el “domi” de la revista en sus manos, no sabes… ¡le encantó!! Solamente nos hacía falta el patrocinio para imprimirla y lanzarla al mercado.

-¿Cuál era la temática y hacia dónde estaba enfocada?

-Queríamos impulsar todas las zonas arqueológicas y culturales del país…

-¿Una propuesta similar a lo que hace el Instituto Nacional de Arqueología e Historia?

-No solamente desde el punto de vista histórico como lo hace el INAH, sino que también, es muy importante hablar de las costumbres, leyendas, artesanías, fiestas patronales, lugares icónicos de cada lugar, modo de vida y comida típica…

-¿Algo así como una guía roji pero turística?

-¡Ándale!! Mira, las fantásticas fiestas de Tlacotalpan, Veracruz, llevan a la Virgen en una lancha, lo que beben en toda la región. Hay muchísimas cosas que se pueden explorar maravillosamente. Un reportaje acerca del Bacanora de Sonora. Te repito, cuando Colosio vio nuestro proyecto muy avanzado, se emocionó muchísimo y dijo que la primera semana en que llegara a la presidencia, daría instrucciones que se imprimiera en los Talleres Gráficos de la Nación… ¡y que se nos muere Colosio!!

-¿Qué te inspiraba Luis Donaldo Colosio las veces que estuviste platicando con él?

-Era una persona mucho muy humana…. ¿Sabes qué, mi querido Edmundo? Cuando estaba junto a él, me reflejaba tener muy cerca de mí, el poder de carne y hueso. Vamos, era una persona que podía tener las riendas de este país en su mano. Impactaba su sencillez, le encantaba hablar mucho de sus raíces, inclusive, durante su paso por la Secretaría de Programación y Presupuesto, conocía absolutamente a todos y saludaba de mano desde el policía que lo recibía en el estacionamiento, así como el encargado del elevador o la señora que hacia la limpieza de su oficina…

-¿Ahora, los funcionarios son un tanto soberbios y hasta déspotas?

-Es una tristeza que se haya perdido ese sentido humano en los servidores públicos de primer nivel…

-En mi pueblo, decían que la educación se mama en el hogar…

-No sé quienes hayan educado a los actuales funcionarios públicos, pero se les olvida que esos cargos son fugaces. Me ha tocado verlos cuando cubro tal o cual dependencia y ni siquiera dan un saludo de dientes para afuera, no tienen la mínima educación, ya no hablemos de buenos modales.

-¿Estamos perdidos en medio de una sociedad totalmente deshumanizada?

-¡Totalmente!!, es algo en lo que Luis Donaldo Colosio hacía mucho hincapié…¡Enaltecer las raíces de este gran país. Encumbrar el amor y el orgullo que siente nuestro pueblo por sus costumbres y tradiciones.

-¿Estuviste con él, previo al terrible y cobarde asesinato?

-Si, justo diez días antes a lo que terriblemente sucedió…

-¿Tú crees que haya presentido lo que le ocurrió…?

-No se me olvida lo que me dijo: “El discurso que tanto me han criticado es eso, precisamente, decir lo que la gente siente y no se atreve decir. Tenemos un México con sed de justicia y de grandeza. Todo mundo lo sabe y es por eso que te pido que me ayudes a reproducirlo. No se censuren muchachos” ¡Nunca se me olvidará sus palabras que expresó frente a mí!!

-Mira, tu voz se te quiebra ahora que me cuentas esto ¿Qué sentiste en ese momento?

-¡Uff… como pavorreal!! nada más imagínate, estaba frente al futuro presidente de la República. Lo más curioso, no nos habíamos acercado a él como un grupo de periodistas sino unos chicos que querían hacer una revista… Unos simples chamacos, pero multidisciplinarios.

-¿Crees que Luis Donaldo Colosio, hubiera sido un gran presidente?

-¡Sin lugar a dudas!!, conectaba de inmediato con los jóvenes, le llegaba al corazón de la gente sin tantos rollos…

-¿Tú crees que la campaña de Fox haya emocionado, de alguna manera, porque se supo mostrar como un simple campesino?

-Es que México pide a gritos un verdadero y auténtico líder… Fox fue muy astuto, le dijo a la gente que ordeñaba vacas cuando jamás hizo eso en su vida, pero fuimos tan brutos, que hasta le creímos

-¿Otro falso “Mesías”

-Es que engañar a la gente, les ha funcionado a la perfección. Hoy, lo menos que les importa, es saber escuchar a la gente y viven en su nube de grandeza

-¿Por qué nos hemos convertido en rehenes de nosotros mismos?

-Uff, yo creo que, entre la tecnología y la política, se nos hace grumos el engrudo. Dentro de la política mexicana han sucedido cosas terriblemente espantosas ¿Te acuerdas cuando hicieron senadora a Irma Serrano “La Tigresa”? Luego, hicieron diputada federal a Carmen Salinas “La Corcholata…” ¡Válgame Dios!! ¿A quién carajos se le ocurrió tales cosas?

-Bueno, ahora tenemos una senadora como titular de la CONADE, que le pide a las atletas que vendan calzones…

-¡Dios Mío!!, vamos de mal en peor. La verdad, no tenemos perdón de Dios, pero lo que es peor, nosotros los medios, lo vemos tan normal que ni chistamos nada…

-¿Y qué me dices de doña Layda Sansores?

-No, pues ni para dónde hacernos o esconder la cabeza… ¡Qué vergüenza!!

-¿Por qué, como nación, estamos en el fondo del fango?

-Somos indolentes y apáticos…

-Querida Maru, Ivonne Melgar y Beatriz Pagés, se expresan increíblemente bien de ti…

-¡Ay Edmundo!!, que te digo, me emociona tanto escuchar eso…

-¿Cómo carajos le hace Maru Rojas para conservar esa sencillez y humildad, cuando eres una de las mejores reporteras que tiene México…?

-Me vas hacer chillar… creo que la vida te pone cada chingadazo y te demuestra que, esto, no vale nada…

-Cómo decía José Alfredo Jiménez… ¿La vida no vale nada?

-Es que, si no haces amigos, si no sumas, si no te solidarizas con un gremio y si no llegas a fuentes bonitas…

-¿Acaso existen las fuentes bonitas o predilectas?

-¡Carajo!!, contigo no puedo…!! ¡Edmundo, me estás dando machetazo a caballo de espadas y en mi propia casa!!

-¿Ya quieres que termine la entrevista?

-¡No, ni madres!!, ahora te aguantas…

-Mejor dime, ¿Cuál es la mejor fuente que te ha tocado cubrir?

-La Cámara de Diputados porque tiene la mejor sala de prensa que hay en todo el país.

-¿Qué aprendiste cuando te tocó viajar, infinidad de veces con Enrique Peña Nieto?

-Antes que te responda, dime, no traes ningún acordeón ni libreta para guiarte en la entrevista ¿De dónde sacas tantos temas?

-Simplemente… A lo Mero Macho, entrevisto y luego existo. Pero el que hace las preguntas ahorita soy yo… así es que respóndeme lo que te pregunté…

-Ja, ja, ja. Me tienes fascinada. Con Peña Nieto, tuve la oportunidad de viajar a todas las Cumbres del Mundo y ninguna tenia la sala de prensa con la que hoy cuenta la Cámara de Diputados, es decir, desde tu lugar, tienes acceso a tres o cuatro conferencias simultáneamente, y ni que decir de las Sesiones en el Pleno del Congreso…

-¿Un circo de cinco pistas?... Un circo así, ni el Atayde lo tenía…

-Ja, ja, ja, aunque parezca broma, pero es la verdad. Los reporteros que estamos acreditados en la Cámara de Diputados, nos damos el lujo de estar presentes si van a desaforar a un diputado en la Sección Instructora o si en la Comisión de Salud van a cambiar la ley para autorizar la farmaciotota…

-¿Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido?

-¡Exacto!!, los reporteros tenemos todo en la palma de la mano y no sabemos valorarlo.

-¿En Los Pinos, existió una buena sala de prensa para los reporteros?

-Aunque se enojen en Palacio Nacional, pero Enrique Peña Nieto supo dar un trato amable, decente y cordial a los reporteros, nos puso una extraordinaria sala de prensa a quienes cubríamos la fuente de presidencia…

-¿Los reporteros que cubren “las mañaneras”, cuentan con esas “canonjías” y un trato amable?

-¡Ni soñando!!... ¡No hombre!!

-Ya que hablamos de cosas chingonas a favor de los reporteros ¡Cuál fue la primera nota que publicaste en un diario?

-¡Qué bonita pregunta!!... Mmm, ¿la primera nota que me hizo decir, de aquí soy? En Ovaciones, creo que tenía 19 años de edad y mi jefa era Isabel Hernández…

-¿Cómo entraste a Ovaciones?

-Un abogado amigo de mi mamá, era muy amigo de Isabel Hernández y me llevó ahí para que me pusiera a practicar lo que quería ser en la vida. Isabel Hernández tenía un carácter peor que el de María Félix. En la redacción, don Armando Téllez -que era su pareja-, me decía que no iba a durar mucho tiempo con Isabel Hernández…

-¿Qué sentías ser ayudante de una reportera?

-¡Uy!!, no sabes, yo me decía por dentro… ¡Maru, te curtes o te curtes!! Isabel me mandó reportear a la Merced porque le había llegado un chisme que pretendían desaparecerla, me ordenó que investigara todo al respecto. Lo que ella no sabía, es que mi familia había nacido en la Merced. Mis abuelos tenían cremerías y hasta uno de mis tíos tenía una tiendita en la calle de Jesús María. Así es que fui con mi tío, le pedí me contara todo el chisme completo. Entre otras cosas, me decía que no se iba de la Merced porque ahí se iba a morir, y efectivamente, ahí se murió tiempo después…

-¡Y qué pasó con tu reportaje?

-Me empapé tanto en el tema, que pude constatar que los comerciantes la veían como su propia casa. Me presentaron a infinidad de locatarios, a todos ellos les cayó como cubeta de agua helada lo que me habían encargado en Ovaciones, al día siguiente, convocaron una asamblea general. Llego al periódico y le cuento a Isabel todo lo que vi y escuché en la Merced. Mi información la hace suya, la tergiversa toda, a un grado de escándalo…

-¿…Y…?

-No sabes, al otro día, el encabezado principal, en las ocho columnas de Ovaciones de la Tarde, se leía… “Desaparece la Merced sin el consentimiento de los locatarios” y firmada por Isabel Hernández. Para saber la reacción de los locatarios me mandan a una asamblea urgente que convocaron los locatarios en un auditorio. Llego con mi periodiquito en la mano, pero me percato que todos traían un ejemplar de Ovaciones y gritaban ¡No lo vamos a permitir!!

-¿Sentiste miedo?

-Estaba completamente impactada, la información que había llevado al periódico, había provocado casi una revuelta. Afortunadamente, nada de destruir la Merced sucedió, cosa que me dio mucho gusto y comprobé la fuerza de un medio de comunicación. Total, me fui de espaldas, de ahí para adelante se reafirmaba mi vocación por el periodismo… ¡era lo mío!!

-¿Cuál fue ese artículo, entrevista o reportaje que aparecía ya firmado con tu nombre?

-La muerte de don Fidel Velázquez, no firmada por mí ,porque nunca he escrito, sino que En 1996, empiezo a trabajar en Grupo Fórmula en el área de producción…

-¿Cómo das el brinco de Ovaciones a la radio?

-Le doy las gracias a Isabel Hernández y ya con mi título en mano, me fui a tocar puertas al Instituto Mexicano de la Radio y me dan la oportunidad de convertirme en asistente de producción como parte de mi servicio social, en un programa que se llamaba “Grafiti con lápiz labial”, que se transmitía en Radio Rin, la 660 de AM.

-¿Quién te tendió la mano?

-Gilberto Romero Niño, era una persona que amaba la música y contaba extraordinarias historias basado en la música que estaba de moda, tales como Sting, cuya letra decía que el mundo se iba acabar. Me propuso hacer una radionovela en que llegaban los marcianos a la Ciudad de México…

-¿Cuál fue tu reacción?

-Pensé que este tipo estaba borracho, drogado y completamente loco…

-¿Quería ser una nueva versión del fenómeno llamado Orson Wells?

-Sin duda alguna, me preguntaba si este tipo se metía porquería y media. Pero cuando me lo platicó, era un mundo que estaba totalmente destruido, hasta eso, nos resultó una atractiva serie radiofónica que permaneció un año con mucho éxito. -Imitando un sonido de los marcianitos “bip, bip- Maru Rojas revive esa interesante etapa vivida en el IMER.

-¿Es lo fantástico que tiene la radio, aprendes a realizar efectos y dar vida a la fantasía…?

-¡Es una maravilla!! El programa nos quedaba chingonsísimo y sin editarlo. No contábamos con presupuesto para postproducción, vamos, todo era completamente en “vivo”. Cada cosa que iba descubriendo en la radio, me enamoré de ella y aquí sigo.

-¿Cómo le hacías, si no te pagaban? ¿Vivías de milagro?

-Sí… ¡se vive de milagro!! Tal y como le haces tú que no te pagan tus entrevistas.

-A ver a ver, estamos hablando de ti y no de mí…

-Bueno, está bien. En mi caso, mi mamá me hacia el paro. El día que termino mi servicio social, me titulo y empecé a llorar… Gilberto me abraza y me dice: ¿Por qué lloras? Le respondo que ya no iba ir más a IMER, amo la radio y para conseguir chamba estaba canijo. En eso, Olivia Ortiz, quien era la directora de noticias de IMER, me dice: “Deja de llorar y ponte a trabajar conmigo hoy mismo”

-¿Era tu amiga?

-No, para nada, además, tenía un carácter muchísimo más fuerte que mi antigua jefa en Ovaciones…

-¿Qué aprendiste de esas dos tiranas?

-¡La disciplina!!, debo reconocer que gracias a ellas dos, aprendí a ser disciplinada. Todo tiene que ser perfecto. Nada de hacer las cosas a medias…

-¿La mediocridad no existe en la radio?

-Es que así debería ser. Las ediciones radiofónicas no tienen por qué hacerse con “lagunas”, los programas tienen que ser “impecables”. Olivia me ofrece ser su asistente de producción en noticias de IMER, que estaba en la calle de Margaritas número 18, justo en el inmueble que fue la casa de Margarita López Portillo. ¡Ah!!, era una casa de un solo piso, pero tan bonita.

-¿Cuál fue tu propuesta para hacer crecer noticias del IMER?

-Inicialmente, eran tres noticieros en todo el día: El matutino, al medio día y de la noche. La convencí que noticias del IMER necesitaba tener mayor presencia en el espectro radiofónico.

-Traías las pilas bien cargadas…

-En mi mente estaba presente mi tío, siempre escuchaba la famosa XEQK en donde daban la hora exacta y terminaban con aquel inolvidable jingle: “Chocolates Turín… ricos de principio a fin”, de esta manera, le propuse que cada hora se hiciera un resumen informativo con puras cabezas o cuatro noticias de tan solo 20 segundos de duración, pero sectorizarlas por horarios, es decir, a las siete, eran las nacionales. A las ocho, las internacionales, y, a las nueve, deportes… En fin, cosa que nos dio resultados fenomenales. Esas pequeñas cápsulas las bautizamos como “Noti tiempos del IMER” y que grabábamos en unos enormes cartuchos que yo misma iba a entregar a la cabina de la XEQK, en donde, por cierto, me llamaba mucho la atención que había un chico, siempre estaba leyendo y estudiando…

-¿Quién era?

-Me dijo que era el operador de la XEQK, pero no le gustaba nada su trabajo, sino que había sido el único empleo que había encontrado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Radio y Televisión -STyRT-, pero que, él, quería ser diseñador industrial. Le aconsejo que en la UAM estaba la carrera de diseño industrial y solamente era de años… No sabes, nació una hermosa amistad…

-¿Amor a primera vista..?

-Ja, ja, ja, mi querido sicólogo. Ese chico se convirtió, nada más ni nada menos, que en el papá de mis dos hijos…

-¿Bendita radio?

-En la radio he depositado toda mi vida. Tanto en el aspecto laboral y hasta en lo sentimental, te vas forjando poco a poco.

-¿Cuánto tiempo permaneciste trabajando en IMER?

-Como dos años, quizás, un poquito más…

-¿En ese tiempo, las noticias también se “maquillaban”?

-¡Claro!!...

-¿Cuántas veces te obligaron maquillarlas?

-Solamente una vez, por cierto, de manera muy cabrona… Se registró un enorme incendio en Guadalajara, provocado por los ductos de Pemex. Recuerdo que todas las gasolinerías depositaban sus desechos en el drenaje, bueno, lo que se podía llamar como drenaje, porque como tal, no existía y explotó que casi levantó todo Guadalajara. Uno de los accidentes más graves que me ha tocado presenciar como reportera…

-¿Cómo te presionaron para matizar la explosión?

-El único corresponsal que teníamos del IMER en Guadalajara, era Iván Bustos. Hoy en día, Iván es un gran reportero deportivo.

-¿Pero qué sucedió con la explosión…?

-Resulta que Iván había ido a Guadalajara para cubrir un torneo abierto de tenis y aprovechando que el área de deportes no tiene una marcada “censura”, nos narró “al aire”, tal cual habían sucedido las cosas…. ¡en una estación de radio gubernamental!!

-¿Pemex quería que minimizaras todo?

-Yo estaba conduciendo el noticiero de la tarde y le digo: “Iván, cuéntame todo lo que estás viendo allá en Guadalajara… ¿Quién es el culpable de esta tragedia? La respuesta de Iván fue clara y contundente… ¡Pemex!!, los ductos de la paraestatal corren por todo el sistema de drenaje de Guadalajara, la misma gente lo había advertido con mucho tiempo pero los ignoraron… Era una denuncia de enorme valor y en una estación de radio del propio estado mexicano.

-¿Se te dejaron ir a la yugular, por ese atrevimiento?

-¡Si!!, a los tres minutos de haber salido la nota “al aire”, recibo una llamada telefónica de la Secretaria de Gobernación, era Alejandro Rubio Lara, el director general de IMER y me dice: “… ¿Sabes para quién trabajas?, ¡IMER es una estación de radio del Estado Mexicano!!

-¡Sopas!!... ¿Pensaste que te iban a correr?

-Sumamente molesto, me exigió preparara un programa especial, en donde hiciera saber la necesidad de la construcción de un drenaje en Guadalajara y que explicara, además, que dicha explosión había obedecido a la acumulación de los desechos acumulados de toda la ciudad…

-¡Eso, era “maquillar”…!!

-Eso lo sabemos tú y yo. El entonces director general de IMER, Rubio Lara, para quedar bien con sus jefes, quería limpiar el nombre de Pemex. IMER, había sido el único medio de comunicación que había denunciado y que el culpable de dicha explosión era Pemex. ¡Era la verdad y el valiente testimonio de un reportero!!

-¿Quiénes eran tus reporteros del área de noticias del IMER?

-Maxi Peláez, Pablo Taboada Toledano, Ángel Martínez, Mary Cruz Garzón, Oscar González Cuevas y Mercedes Carrillo Onofre, entre otros más que no recuerdo bien sus nombres, pero merecen mi respeto y admiración. Reporteros de enorme talla periodística, con una injundia y coraje profesional.

-Como productora de noticias del IMER, a lo mero macho, ¿te convertiste en una tirana?

-¡Vaya pregunta!!... Fíjate que sí, debo aceptarlo y reconocer, pero también, es algo que aprendí de mi jefa Olivia que me decía: “Algo que no escuches y que no entiendas… ¡es un audio que no aceptas!! Sin importar que estén al aíre dando su reporte, sea quien sea, lo cortas”

-Bueno, es parte del profesionalismo…

-Pues sí, pero te haces odiar por los reporteros. Resulta tan difícil hacerles entender que el audio que pasan debe ser completamente limpio y perfecto. Así es que seguí al pie de la letra las indicaciones de mi jefa…

-¿Ahora que estás de este lado, como reportera, te das cuenta que eras “un ogro” para los reporteros?

-Si, la verdad es que sí. Era una soberna maldita con los reporteros, les exigía perfección y nada a medias…

-Simplemente evitabas que sus “errores” ¿se convirtieran en ”bumerang” para ti…?

-Que delicia es platicar contigo mi querido Edmundo…

-¿En que quedamos?, dale con lo mismo, un halago más y me voy ehh…

-Ja, ja,, ja. ¡Pero no te enojes!, ya sabía que ibas a sacar la casta…

-Mejor dime… ¿Cómo te tratan los camarógrafos que te acompañan con tus notas para Grupo Fórmula?

-Creo que me quieren mucho los productores y jefes de información, saben que trabajé de ese mismo lado.

-¿Cuántas veces han tratado de coartar tu libertad de expresión?

-Como ya te conté, la primera, fue Martha Sahagún. La segunda, con lo de Pemex. Y la tercera, fueron Gerardo Fernández Noroña y Javier González Garza, quienes subieron a la tribuna de la Cámara de Diputados, desde ahí, exigían a Grupo Fórmula que me corrieran por haberme atrevido decir que Felipe Calderón asistía borracho a sus actos oficiales.

-¿Con cuál de los lideres de opinión que colaboras en Rado Fórmula te sientes más a gusto?

-¡Híjole!!, me pones entre la espada y la pared. Quiero decirte que tengo muchísimas anécdotas, pero con todos me he sentido muy bien…

-¡No le saques…!!

-Es que admiro muchísimo a los tres: Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga y Pepe Cárdenas. Un día, durante una marcha que estaba cubriendo, pasé mi reporte con Denise Maerker, no recuerdo qué cosa le haya mal informado o si le respondí mal, pero mis reportes ya no pasan “al aire” con Denise Maerker. Cuando tiene la necesidad de informar algo desde la Cámara de Diputados, simplemente utiliza a otros reporteros…

-¿Te preocupa?

-Cumplo con mis ordenes de trabajo de manera íntegra y profesional. Mis jefes son muy respetuosos conmigo, además, me siguen pagando por mi trabajo. No tengo nada de qué avergonzarme por el simple hecho de no pasar al aire con Denise Maerker.

-¿Con Ciro Gómez Leyva, cómo te llevas?

-¡Edmundo!!... ¡Me haces preguntas mucho muy comprometedoras!! Ya te dije que respeto y admiro a los tres. Sin el menor deseo de menos preciar el trabajo de ninguno, te puedo decir que en el espectro radiofónico existen miles de señales, pero la mejor, está “Por la Mañana” con Ciro Gómez Leyva.

-¿Me lo dices para quedar bien con Ciro?

-Que quede bien claro, estos tres grandes lideres de opinión, a quienes admiro, respeto y quiero mucho, cada uno tiene su propio estilo, pero las audiencias son las audiencias y Ciro ha roto los niveles de popularidad, es escuchado por millones de personas en todo el país y en el mundo.

-¿Con Ciro, has tenido algún anécdota?

-Cuando cubría el sexenio de Peña Nieto, se rumoraba mucho la salida Osorio Chong del gabinete presidencial y Ciro lo mencionó al inicio de su prestigiado noticiero, a la mitad y casi al final subrayaba “Estamos a escasos minutos que se anuncie el cambio en la Secretaría de Gobernación”

-¿Te pusiste “las pilas” ante la insistencia de Ciro “al aíre”?

-¡Por supuesto!!, estaba de por medio mi chamba, así es que voy y hablo con David López, en su calidad de vocero presidencial, me dijo que efectivamente ya había escuchado a Ciro, así como otros medios que seguían el mismo “run, run”. Creo que lo contagié de la presión. David López sale en chinga hacia el despacho del presidente Peña Nieto, en cosa de diez minutos, regresa y me dice: “Acabo de hablar con el presidente y estás en la entera libertad de asegurar que no habrá ningún cambio en el gabinete presidencial… ¡y lo puedes jurar, por lo que quieras!!

-¿Y qué hiciste?

-De volada, le mandé un mensaje a Ciro y le reafirmo que no habría ningún cambio en el gabinete. Ciro sale a cuadro y dice… “Vamos a comunicarnos con Maru Rojas, que es la reportera que cubre presidencia y me mete “al aire” y le garantizo que no habrá ningún cambio en el gabinete de Peña Nieto…

-¿Y luego?

-Ese mismo día, por la noche, regresábamos de una gira por Monterrey, en el aeropuerto, los reporteros abordan al presidente sobre el mismo tema, la “supuesta” renuncia de Osorio Chong. Voltea Peña Nieto a verme y expresa: “Bien lo dijo Ciro Gómez Leyva, la reportera de Radio Fórmula, es la mejor informada y la más cercana al presidente y se llama Maru Rojas. No habrá ningún cambio en el gabinete. Si así lo informó Maru Rojas en el prestigiado noticiero de Ciro Gómez Leyva, es que es verdad”

-¿Qué sentiste por dentro?

-Que el presidente de la República me había hecho la vida en un segundo… ¡Me sentía mucho muy orgullosa de mi trabajo!!

-¿Qué sucedió cuando regresas a Radio Fórmula?

-Ciro me dio un abrazo lleno de afecto, lo sentí tan sincero y con ese calor humano que te llena el alma.

-¿La frase que el presidente expresó a tu favor, provocó envidias entre tus compañeros?

-¡Uy!!, no sabes, la fuente de presidencia la padecí mucho ¿Te acuerdas de aquella frase que también pronunció Peña Nieto… “Un presidente no se levanta para ver a quien chinga” ¿Sabes de dónde la sacó? El mismo Peña Nieto me dijo que todos los días veía a una reportera que se levantaba de su silla para ver a quien de la fuente chingaba o al mismo presidente, y que eso, lo había hartado, que ese mensaje iba directo para ella.

-La vida hace amigos a los reporteros, pero el periodismo nos convierte en hermanos…

-¡Wooow!! que bonita frase… ¡te la voy a robar!! No sabes lo fascinante que resultaba viajar en el avión presidencial junto a Miguel Reyes Razo, unas historias fantásticas, hasta nos poníamos a cantar, y las reporteras de adelante estaban super encabronadas porque íbamos cantando…

-Desde hace rato te quería preguntar esto ¿Si no hubieras sido reportera, serías una nueva versión de Lola Beltrán por el vozarrón que te cargas?

-Ja, ja, ja, ¡No, mi querido Mundo!! Yo no canto ni en la regadera

-¿De todos los presidentes con los que te ha tocado tratar por tu quehacer periodístico, ¿cuál ha sido el más respetuoso con la prensa y el más perverso?

-¡Órale!!, me preguntas cuál ha sido el más perverso, aparte del que hoy tenemos. Me tocó cubrir varias giras de Ernesto Zedillo, nunca me dejaron acercármele… ¡Estaba estrictamente prohibido por el Estado Mayor Presidencial tratar de acercarse al presidente Zedillo

-¿Y con Fox?

-Con Fox, era el cotorreo, demostraba mucha cercanía con la prensa, gracias a esa cercanía, como reporteros, te dabas cuenta de lo ignorante que era

-¿Y con Peña Nieto?

-Me acuerdo que cuando se reunió con los jeques de los Emiratos Árabes, se pusieron de pie para aplaudirle, inclusive, el Primer Ministro de Italia le expresó su reconocimiento por haber controlado al sindicato de la educación en México cuando en Italia, el sindicato de la educación controla absolutamente todo.

-¿Peña Nieto portaba con orgullo y respeto la investidura presidencial y no el hazme reír?

-Peña Nieto poseía una enorme personalidad, además, sabia transmitir un respeto, era educado y amable con la prensa.

-¿Crees que a Peña Nieto, la historia lo coloque en su lugar?

-¡Ojalá!! El Pacto por México fue uno de sus grandes logros, tener unida a la nación y no confrontada, mucho menos, contagiada de odio y rencor

-¿Después de López Obrador, cualquier bestia puede ser presidente?

-Para no ir tan lejos, ahí tienes a Samuel García… ¡Y que me perdonen los asnos por faltarles el respeto!!

-¿La reportera Maru Rojas, cree que una mujer en la presidencia, ponga en orden al país?

-¡Qué buena pregunta!! Pero déjame decirte que no es la mujer por la mujer, sino que gane el mejor proyecto que hay detrás, esto no te lo digo porque sea feminista. Es el mismo debate que sostengo con una diputada que es muy feminista y me dice que, a fuerzas, debe existir la mitad de hombres y mujeres en el Congreso de la Unión.

-¿Una mujer en la presidencia, es cuestión de sexo?

-¡No!!, claro que no. Si vieras las mujeres que hay en el Congreso para que se de esa paridad… ¡no es posible!! Integrar a las trans género, creo que ha sido el peor error en esta legislatura. Los shows más denigrantes en el Congreso, los protagonizaron estas mujeres, quienes no contentas con haberlo hecho en la máxima tribuna del país, se fueron a las calles y en las marchas

-¿Ya no hay el mínimo respeto para el Poder Legislativo?

-La falta de respeto a un poder legislativo nada tiene que ver con un sexo. Conozco a muy buenos tribunos que se quedaron fuera de las listas, pero hay señoras, que se ve que en una semana ni siquiera se han bañado, y ya no hablemos cuestiones de cultura o educación, son las consentidas de Morena y haciendo cosas terribles.

-¿La moderna paridad?

-De esa paridad, salió la actual presidenta municipal de Acapulco, quien era diputada federal, nada más iba a la Cámara de Diputados a fingir que lloraba por los acapulqueños… ¡así fue como se ganó la presidencia municipal!! Pero ahora que está en el poder municipal, no ha hecho absolutamente nada

-¿Xóchitl Gálvez tiene los pantalones bien puestos?

-Si la terna fuera entre Claudia Sheinbaum y otra mujer de Morena, sería lo peor que estuviera pasando en la próxima elección presidencial y lo que le pudiera suceder al país.

-¿Crees que dejen llegar a Xóchitl?

-Eso, depende que todos salgamos a votar

-Le pregunto a la ciudadana Maru Rojas … ¿Ha valido la pena todo el camino recorrido?

-Sí, me siento muy afortunada por toda la gente que he conocido. Cuando sufrí un aparatoso accidente automovilístico y me quitaron tres discos de las cervicales, no sabes la cantidad de personas que no conocía y que acudieron al hospital para ver que necesitaba y la forma en que me podían ayudar… eso, se agradece con el corazón.

-¿Si tuvieras la oportunidad de entrevistar a Dios, ¿Qué le preguntarías?

-¡Edmundoooo, no me hagas esto…!! -Sorpresivamente y durante varios minutos, se suelta llorando abiertamente como bebé- Una vez repuesta, entre sollozos me dice: “¿Por qué se llevó a mi adorado hijo Adrián cuando apenas comenzaba a vivir? ¿Por qué dejó que el ser humano se descompusiera tanto y qué tenemos que hacer para que recapacite?

-¿A qué Maru Rojas prefieres?

-A la reportera porque me faltó muchísimo para llegar a ser una gran mamá, además, me quedo muy, pero muy chiquita como una excelente hija junto a esta extraordinaria y maravillosa mamá que me dio la vida.

-¿De dónde sacas tanta fortaleza?

-Si no me pusiera a trabajar, entonces sí, preferiría estar muerta

-¿Te hace falta quién te haga “piojito” en la cama?

-¡Por supuesto que sí!! Soy una mujer joven y soltera…

-¿Qué prefieres: Un madurito baboso o un escuincle baboso?

-Ja, ja, ja… ¡Esa no me la sabia!!, de plano, un madurito sin compromisos. El papá de mis hijos fue un hombre maravilloso y murió a consecuencias de cáncer de hígado. Nunca me celó y comprendía mis horarios de trabajo. Hoy, quiero y necesito un hombre que me ame. Ojalá alguien que lea la entrevista para decirle… ¡Aquí estoy!!

-Maru hermosa, un millón de gracias por tu tiempo ¿Qué sientes ser entrevistada?

-¡Ay Edmundo!!, por eso te había dado largas y largas para la entrevista. Yo soy quien hace las preguntas y no quien deba responderlas. No sabes cómo me tienes fascinada. Eres un excelente entrevistador y conversador. Reconozco tu profesionalismo. Me hiciste llorar y hasta me llevaste a recordar cosas inolvidables de mi niñez. Es una delicia estar contigo platicando de tantos y tantos temas. Un millón de gracias a EL UNIVERSAL, por abrirte las puertas y puedas compartir tus espléndidas entrevistas.