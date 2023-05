Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, contó el motivo por el que dejó de fumar y los daños en la salud que produce el tabaco.

En un video en redes sociales el canciller recordó que hoy es el Día Mundial Sin Tabaco y relató que fue fumador, pero hace 12 años dejó de serlo y no fue fácil.

“Yo fui fumador, por ejemplo, dejé de fumar hace unos 12 años, me costó mucho trabajo, es muy adictivo el tabaco para el manejo de ansiedad, estrés, muchas razones, se vuelve algo que necesitas todos los días, no es sencillo dejarlo”.

Ebrard dejó de fumar de un día a otro

Mencionó la importancia de dejar de fumar y refirió que él lo hizo porque estaba perdiendo oxigenación y ya no podía realizar actividades como anteriormente las hacía.

“Es importante porque yo mismo me di cuenta de que iba perdiendo capacidad pulmonar, o sea, de oxigenación, ya no podía hacer deporte, muchas cosas ya no las podía hacer, entonces por eso lo dejé, de un día a otro”.

El canciller recomendó dejar de fumar y explicó los motivos.

“La recomendación es dejarlo porque endurece las arterias, tiene muchos impactos cardiovasculares, o sea, sí te hace daño, en serio”.

Luego envió un mensaje a los más jóvenes relatando su experiencia cuando iba en la secundaria.

“Para las personas, sobre todo las más jóvenes, yo me acuerdo que en la secundaria decían ‘prohibidísimo fumar’ y todo mundo probaba cigarros por todos lados, era hasta una muestra de estar en contra del orden establecido”.

“Para los más jóvenes o tienen el interés de probar el cigarro, mi recomendación es que no lo hagan porque es sumamente adictivo y sí te hace daño”, dijo.

Día Mundial contra el Tabaco pic.twitter.com/TsMvXxnYDQ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 31, 2023