El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, aprovechó la conmemoración del Día del Maestro para denunciar que la educación no es prioridad para el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un nuevo video que compartió en sus redes sociales, sostuvo que “lo menos que cabría esperar de cualquier gobierno, es que pusiera a la educación en primerísimo lugar. Por desgracia no es lo que vemos hoy. Para empezar, la educación no es la prioridad en el presupuesto federal. Y ya saben la máxima: prioridad que no se refleja en el presupuesto, no es prioridad”.

Anaya Cortés enumeró algunas de las decisiones cuestionables en materia educativa que ha tomado el gobierno federal: "El cierre de las escuelas de tiempo completo; la cancelación de mediciones que permiten comparar el desempeño escolar de México con el de otros países, como la prueba PISA; y la expresa indicación al INEGI para dejar de publicar información sobre temas educativos fundamentales”.

El líder panista aseguró que las cosas están tan mal en el sector educativo, que el gobierno se deshizo de todas las mediciones, para esconder el "desastre".

Lee también IMSS despide a subdirector de Cardiología en Hospital Siglo XXI por actos sexuales durante videoconferencia

Habló también de la "estrategia de adoctrinamiento” desarrollada en los nuevos libros de texto de educación básica, a cargo de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como Marx Arriaga y Arturo Loaiza, “un exfuncionario del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que se introducen conceptos de sesgada carga ideológica, como la 'lógica de la colonización' y los 'procesos de dominio'".

El excandidato presidencial habló también de la "estrategia de adoctrinamiento” desarrollada en los nuevos libros de texto de educación básica. Foto: captura de pantalla

“¿Tú crees que la niñez mexicana debe ser adoctrinada de esta manera? ¿No prefieres que tus hijos aprendan sobre ciencia y tecnología para tener un buen trabajo? ¿Que en lugar de sentirse víctimas históricas de la “colonización” y el “dominio” se sientan mexicanos ganadores, con conocimientos al nivel de cualquier joven de cualquier parte del mundo?”, cuestionó Anaya.

Insistió en que el mundo está experimentando cambios acelerados, que implican una revolución tecnológica a gran escala, por lo que consideró que “si no le apostamos a la economía del conocimiento, vamos a dejar a generaciones enteras de mexicanos sin acceso a las herramientas ya no digamos para competir, ni siquiera para entender el mundo que les toque vivir”.

Finalmente aprovechó para felicitar a las y los maestros de México, a quienes calificó de “personas extraordinarias, que dedican su vida a formar a nuestros niños y jóvenes para ser, para crecer en todos sentidos, para desenvolverse en el mundo, para ganarse la vida y para servir a su país”.

Lee también Fentanilo, viaje a una cocina del Cártel de Sinaloa