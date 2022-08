En el abandono, el sistema nacional de cuidados

Por falta de acuerdos en el tema presupuestal, la reforma constitucional para crear en México un sistema nacional de cuidados, aprobada por la Cámara de Diputados el 18 de noviembre de 2020, se mantiene atorada en el Senado de la República.

La minuta, avalada con una votación histórica de 329 sufragios a favor, cero en contra y cero abstenciones, prevé obligar al Estado a garantizar el derecho al cuidado digno, a través de atención gratuita a la salud, la creación de guarderías, escuelas, prevención de la violencia, así como el derecho a un salario para las personas cuidadoras, entre otras acciones.

El tema recobró importancia en la agenda nacional tras el asesinato de Luz Raquel Padilla, madre de un niño autista, y quien fue quemada viva presuntamente porque el menor “molestaba a los vecinos con sus ruidos”, lo que recordó la importancia de proteger a las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad o enfermedad.

En el Congreso, los legisladores de oposición exigen presupuesto para implementar el sistema, mientras que Morena y su aliados sostienen que puede hacerse con “impacto cero”.

Para las exdiputadas que impulsaron dicha reforma en la 64 Legislatura, a pesar de pertenecer a distintos partidos, “es lamentable” que la Cámara Baja siga sin abordar la minuta, y llamaron a “no seguir ignorando” este tema.

“Lo que hemos visto en este gobierno es que no hay un interés particular en este grupo poblacional en el que estamos las mujeres y las niñas. No hay una política pública en particular dirigida al sector y, por el contrario, se quitaron las estancias infantiles. Se ignoran las circunstancias en las que están viviendo las mujeres y más en el marco de una pandemia en la que se convirtieron en enfermeras, maestras y en sicólogas. Entonces, es urgente que se retome esta minuta”, aseveró Verónica Juárez, excoordinadora parlamentaria del PRD.

La expresidenta de San Lázaro, Dulce María Sauri Riancho (PRI), consideró que si no se aplican los recursos necesarios para implementar el sistema, “difícilmente funcionará”.

“Hay que dejarlo claro: el sistema nacional de cuidados cuesta dinero, no hay un estimado específico porque no hay una información concreta, si tú preguntas cuántas personas con discapacidad hay en México, te pueden decir que 12 millones, pero si te remites a la Secretaría del Bienestar, te dirán que son menos de un millón porque son a los que les dan los apoyos.

“Si preguntas cuántas personas hay con Síndrome de Down, bajo el espectro autista, tampoco hay información, y todo esto que es fundamental para hacer un buen diseño requiere información estadística sólida, y para ellos se requiere darle recursos al Inegi, y después dar recursos para implementar el sistema”, expuso.

Al respecto, la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, aseguró que la reforma sí se está trabajando, pero adelantó que su bancada pretende implementar el sistema nacional de cuidados con impacto presupuestal cero.

“El tema del impacto presupuestal es un debate que siempre tenemos que dar, nosotros lo aprobamos con impacto cero porque consideramos, sobre todo Inmujeres, se puede hacer más con el mismo recurso que tienen y lo redistribuyan, entonces, eso es lo que no ha generado el entendimiento, pero ya no se pueden estar acreditando más recursos con una reforma porque no se puede, estaríamos en imposibilidad de avanzar si así fuera”, aseveró.

Agregó que la austeridad “es el reto de esta administración”, y puntualizó que ya ha habido pláticas con las secretarías de Economía, Hacienda y Gobernación, así como con las instituciones implicadas en lo que será el sistema nacional de cuidados.

“En el sentido de que dar nuevas funciones a las instituciones, no precisamente tiene que implicar, como en la visión anterior tecnócrata, ampliar burocracia, abrir más instituciones, ampliar recursos, con lo que ya se tiene debemos cumplir con este mandato legislativo, pero la oposición quiere recursos, tan es así que por eso no ha avanzado en el Senado”, insistió.

Lorena Villavicencio, exdiputada de Morena, impulsora del sistema, pidió olvidar partidos y colores y avalar la reforma en calidad de urgente.

“Saber y conocer casos de violencia tan desgarradores como lo acontecido en Jalisco con Luz Raquel, activista y cuidadora de un hijo con autismo, reivindica nuestra exigencia de que se apruebe ya. Es urgente establecer el sistema nacional de cuidados para que las que desempeñan esa tarea sean también cuidadas por los servicios de salud, [tengan] un trabajo y salario digno y acceso a la seguridad social”, dijo.

Martha Tagle, exdiputada de MC, y otra de las principales impulsora del sistema, hizo votos porque el Senado retome la minuta “que puede cambiar de manera estructural la vida de las mujeres”, y agregó que es aún más importante para frenar el “retroceso que ha habido en materia de igualdad”.

“Nos parece importante la reforma por lo que implica y porque no siempre va a estar Morena. Reconocer un derecho y tener la base legal para trabajar en la construcción del sistema”, señaló.